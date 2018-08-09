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Посетители «Бургер Кинга» стали участниками социального эксперимента
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Посетители «Бургер Кинга» стали участниками социального эксперимента 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
«Бургер Кинг» опубликовал на своем YouTube-канале социальный ролик «Тест на отцовство».
Он снят по итогам социального эксперимента, который был проведен совместно с фондом «Отцовство». Цель эксперимента — узнать, насколько хорошо современные папы и их дети понимают друг друга.
У гостей ресторанов брали интервью — отцам и детям по отдельности задавали вопросы, а потом сравнивали ответы.
Выяснилось, что отцы и дети — «это люди из разных галактик». Так, две трети пап проводят с детьми не более 60 минут в неделю. Почти все отцы не знают, чем увлекается ребенок и о чем с ним говорить, передает слова представителей компании AdIndex.
Компания призывает выкладывать истории про пап, чтобы донести идею ответственного родительства. Посты будут публиковаться в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #КорольПап.
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