Посетители «Бургер Кинга» стали участниками социального эксперимента

«Бургер Кинг» опубликовал на своем YouTube-канале социальный ролик «Тест на отцовство».

Он снят по итогам социального эксперимента, который был проведен совместно с фондом «Отцовство». Цель эксперимента — узнать, насколько хорошо современные папы и их дети понимают друг друга.

У гостей ресторанов брали интервью — отцам и детям по отдельности задавали вопросы, а потом сравнивали ответы.

Выяснилось, что отцы и дети — «это люди из разных галактик». Так, две трети пап проводят с детьми не более 60 минут в неделю. Почти все отцы не знают, чем увлекается ребенок и о чем с ним говорить, передает слова представителей компании AdIndex.

Компания призывает выкладывать истории про пап, чтобы донести идею ответственного родительства. Посты будут публиковаться в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #КорольПап.

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