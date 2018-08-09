Об активной жизни в декрете поговорили на встрече с блогером в районе Южное Бутово

Как сообщается на сайте культурного центра «Лира», в рамках нового формата живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0», 8 августа прошла встреча с профессиональным маркетологом, блогером, активистом и руководителем сообщества «Счастливые родители в Бутово» Ольгой Гороховой.

Ольга — житель района Южное Бутово, мама двоих детей, инициатор и организатор различных мероприятий для мам и детей — расскажет о том, как нескучно жить в декрете и почему родителям района важно общаться и поддерживать взаимоотношения; о ценности личного опыта каждой мамы и важности его раскрытия, причём не только в популярных блогах, но и в реальной оффлайн-жизни.

Такие мероприятия — это новый формат живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0». Поскольку Бутово является районом молодых семей, активным мамам здесь важно «не потеряться», а создать компанию единомышленников.