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Об активной жизни в декрете поговорили на встрече с блогером в районе Южное Бутово
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Об активной жизни в декрете поговорили на встрече с блогером в районе Южное Бутово 

Управа района Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте культурного центра «Лира», в рамках нового формата живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0», 8 августа прошла встреча с профессиональным маркетологом, блогером, активистом и руководителем сообщества «Счастливые родители в Бутово» Ольгой Гороховой.
Ольга — житель района Южное Бутово, мама двоих детей, инициатор и организатор различных мероприятий для мам и детей — расскажет о том, как нескучно жить в декрете и почему родителям района важно общаться и поддерживать взаимоотношения; о ценности личного опыта каждой мамы и важности его раскрытия, причём не только в популярных блогах, но и в реальной оффлайн-жизни.
Такие мероприятия — это новый формат живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0». Поскольку Бутово является районом молодых семей, активным мамам здесь важно «не потеряться», а создать компанию единомышленников.
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