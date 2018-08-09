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Уникальная рабочая тетрадь поможет детям разобраться в кибербезопасности
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Уникальная рабочая тетрадь поможет детям разобраться в кибербезопасности 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Издательство «Русское слово» разработало уникальный учебно-методический комплект «Кибербезопасность» для школьников. Этот комплекс на данный момент не имеет аналогов среди образовательных программ России.
Новая разработка позволит школьникам погрузиться в мир интернета, познакомиться с его особенностями и возможностями.
Также подростки научатся лучше понимать различные киберриски, связанные с использованием их персональных данных. Детей научат защищать свою личную информацию.
Многие родители, чьи дети сталкивались с современными проблемами, которые встречаются в Сети, уже оценили нововведение, дав ему хорошие отзывы. Одной из проблем современного цифрового мира является кибербуллинг — форма преследования и травли в интернете.
По словам матери пострадавшего от этой формы издевательства ребенка, новая рабочая тетрадь доносит до детей все хитрости работы Сети простым, доступным языком.
В целом, уже сейчас можно понять, что комплекс «Русское слово» преследует правильную цель.
Сообщается, что новинка будет представлена на Сибирском образовательном форуме с 22 по 24 августа, который пройдет в Красноярске.
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