Уникальная рабочая тетрадь поможет детям разобраться в кибербезопасности

Издательство «Русское слово» разработало уникальный учебно-методический комплект «Кибербезопасность» для школьников. Этот комплекс на данный момент не имеет аналогов среди образовательных программ России.

Новая разработка позволит школьникам погрузиться в мир интернета, познакомиться с его особенностями и возможностями.

Также подростки научатся лучше понимать различные киберриски, связанные с использованием их персональных данных. Детей научат защищать свою личную информацию.

Многие родители, чьи дети сталкивались с современными проблемами, которые встречаются в Сети, уже оценили нововведение, дав ему хорошие отзывы. Одной из проблем современного цифрового мира является кибербуллинг — форма преследования и травли в интернете.

По словам матери пострадавшего от этой формы издевательства ребенка, новая рабочая тетрадь доносит до детей все хитрости работы Сети простым, доступным языком.

В целом, уже сейчас можно понять, что комплекс «Русское слово» преследует правильную цель.

Сообщается, что новинка будет представлена на Сибирском образовательном форуме с 22 по 24 августа, который пройдет в Красноярске.