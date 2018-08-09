В Башкирии потерявшуюся 2-летнюю девочку нашли сотрудники Росгвардии

Накануне около 9:00 продавец магазина в Благовещенске обратилась к сотрудникам Росгвардии. Как сообщает ведомство, женщина рассказала о 2-летней девочке, которая находилась вблизи лесополосы на улице Пролетарская без сопровождения взрослых.

На улице шел ливень, и ребенок промок. К тому же, девочка была легко одета: босиком, в футболке не по размеру. Прапорщик Урал Ханов, старший сержант Рустем Абдрахманов и младший сержант Айнур Шарипов посадили ребёнка в машину, обогрели и осмотрели девочку. Явных телесных повреждений они не обнаружили.

— О произошедшем незамедлительно сообщили сотрудникам полиции. В ходе разыскных мероприятий удалось установить родителей ребёнка. Оказалось, что они не заметили, как малышка ушла за калитку дома. Девочку передали родителям, — пояснили в пресс-службе ведомства.

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