В Сети поразились сходству старшего сына Дениса Клявера со звездным отцом

Артист не успел заметить, как его первенец вырос.

Известный певец Денис Клявер прекрасно общается со всеми своими детьми. На этот раз он решил засмущать своего 16-летнего старшего сына Тимофея. Денис Клявер поделился в личном блоге архивным фото своего первенца. Тимофею на снимке всего 14 лет, и он явно чем-то недоволен.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

8 Авг 2018 в 4:23 PDT Отправлял Тимохе в директ инфо, и случайно закинул на его старую страницу, которую он забросил пару лет назад). Именно эта фотография крайняя в старом аккаунте. Юношеский максимализм на лицо!😆🤣😜💨 А ведь как вчера🤦‍♂️Улыбка тебе больше идет, сынок 😆😘🤘

— подписал фото Денис Клявер.

«Ну БАААААТЬ! ЗАЧЕМ?», — не слишком радостно отреагировал Тимофей на решение отца поделиться архивным фото со своей аудиторией. В свое оправдание Денис Клявер написал сыну много смайлов: «💁‍♂️🤭😄🤘🤝❤️».

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

23 Июн 2018 в 1:08 PDT «Красивый пацан) каждый раз смотрю и улыбаюсь)) хороший мальчишка) и да. Ваша копия 😉», «Зашла на страничку Тимофея и обалдела… Как же вы похожи😃 😉», «Двое из ларца, одинаковы с лица✌», «Красавчик какой!👍», «Хороший парнишка!👍👍👍», — поразились сходству Тимофея с отцом подписчики в Instagram.

Кстати, в октябре 2017 года старший сын Дениса Клявера в своем блоге поделился фото с папой, которое до сих пор восхищает поклонников певца. Тимофею сделали такую же прическу, как у звездного отца, приклеили накладную бороду, и он стал абсолютной копией артиста.

Батя☝️

Публикация от @ timklyaver

5 Окт 2017 в 2:29 PDT А недавно звездный папа рассказал, что его старший сын уже принял взрослое решение — отслужить в армии. И Денис Клявер поддержал Тимофея. «Тимофей очень сильная личность, как и все мои дети. Спорт сформировал в нем мужской характер. Он сам решил, что хочет после школы отслужить в армии. Не вопрос, одобряю. Год ничего не решит. А дальше — творческая стезя. Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральный институт. Не буду его захваливать, но он очень органичный», — рассказал «Телепрограмме» Денис Клявер.

Он напомнил, что Тимофей уже успел стать чемпионом Европы по тхэквондо и получить второй дан. Спортом мальчик занимается с четырех лет.

Несмотря на то что с мамой Тимофея певец уже не живет, с мальчиком они общаются прекрасно. Артист в курсе многих событий в жизни сына. Также он старается поддерживать прекрасные отношения и с дочерью от певицы Евы Польны. Эвелин, конечно, больше общается с мамой, но и с отцом любит проводить время.

Отпраздновали❤️ 👌🎂💥🎉🎈 #сднемрождениядоченька

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

7 Июн 2018 в 9:20 PDT «Эвелиша самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко и непроблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки это такой конкретный космос», — расказывал артист.

А вот с мамой своего младшего сына Дани Денис Клявер живет в счастливом браке с июля 2010 года. Поэтому они с Ириной вместе воспитывают ребенка. «Дане уже почти 5, он просто маленький ураган. Стараюсь больше времени с ним проводить. Ни старшего сына, ни дочку в детстве я так часто не видел. Теперь я уже понимаю, как быстро летит время, когда ребенок маленький. Поэтому по возможности отменяю дела и мчусь домой», — говорит Денис Клявер.

Кляверы 💪🏻❤

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

24 Июл 2018 в 5:58 PDT Подробнее о семье Дениса Клявера можно узнать в эксклюзивном интервью для «Летидора».

Фото: Instagram @denisklyaver