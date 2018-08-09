У волгоградки забрали сына за побои и издевательства

В Светлоярском районе Волгоградской области у 32-летней женщины забрали семилетнего сына, не выдержавшего побоев пьяной матери.

Полиция возбудила уголовное дело

— Женщина часто напивалась и в состоянии алкогольного опьянения начинала избивать ребёнка. Он перепуганным убегал к родственникам отца, с которым мать находилась в разводе, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — За домом хозяйка не следила. Он полностью не пригоден для жизни. На стенах и на потолке образовалась плесень. Женщина жила на временные заработки, подрабатывая на полях. Постоянного дохода не имела и проводила время в сомнительных кампаниях.

Единственный ребёнок, любившей выпивать женщины, находил утешение только у родственников отца.

— После издевательств матери, мальчик в слезах прибегал к родным. Там его жалели, кормили и успокаивали. У него были и ссадины и синяки. Терпение в конце концов у всех лопнуло.

Органы опеки и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних пытались повлиять на женщину.

— Мать долгое время стояла на учёте, ей неоднократно выписывались предупреждения отделом по делам несовершеннолетних и местной администрацией, — рассказали в полиции. — Её постоянно посещали и проверяли. Но ничего в лучшую сторону не менялось. Родственники и ребёнок рассказывали о новых случаях избиения.

Женщина от полиции ничего не скрывает.

— Она ничего не отрицает. Никаких переживаний с виду женщина не испытывает. Мать не занималась подготовкой ребёнка к школе, который в сентябре пойдёт в первый класс. Часто в доме нечего было поесть, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона. — Мальчик прошёл курс реабилитации у психолога. Провели полное медицинское обследование, проверили ребёнка на наличие повреждений и заболеваний. Сейчас его отдали под опеку отцу.

Сотрудники подразделения дознания Отдела МВД России по Светлоярскому району возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ». Женщине грозит до двух лет тюрьмы.