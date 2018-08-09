Двухлетняя промокшая девочка гуляла в Башкирии возле леса

В Башкирии в городе Благовещенск утром 8 августа у лесополосы на улице Пролетарской в дождь гуляла двухлетняя девочка без сопровождения взрослых. Об этом сообщает Росгвардия по республике.

Промокший ребёнок был легко одет: босиком и в одной футболке не по размеру. Росгвардейцы посадили девочку в машину, согрели и осмотрели. Видимых повреждений на ребёнке не было.

Затем малышка была передана полицейским, которые отыскали родителей девочки. Мама поблагодарила правоохранителей и рассказала, что не заметила, как ребёнок ушёл за калитку дома.