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Двухлетняя промокшая девочка гуляла в Башкирии возле леса
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Двухлетняя промокшая девочка гуляла в Башкирии возле леса 

АиФ-Уфа 36 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии в городе Благовещенск утром 8 августа у лесополосы на улице Пролетарской в дождь гуляла двухлетняя девочка без сопровождения взрослых. Об этом сообщает Росгвардия по республике.
Промокший ребёнок был легко одет: босиком и в одной футболке не по размеру. Росгвардейцы посадили девочку в машину, согрели и осмотрели. Видимых повреждений на ребёнке не было.
Затем малышка была передана полицейским, которые отыскали родителей девочки. Мама поблагодарила правоохранителей и рассказала, что не заметила, как ребёнок ушёл за калитку дома.
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