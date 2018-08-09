Плюсы и минусы грудного вскармливания!

У каждой мамы есть выбор — кормить грудью своего малыша или нет. И тут у нее полно советчиков. В Интернете можно встретить настоятельные рекомендации естественного кормления от многочисленных консультантов по грудному вскармливанию, чья компетенция порой вызывает сомнение. С другой стороны, производители искусственных смесей в рекламе рисуют образ счастливых мамы и малыша. Причем в некоторых странах подобная реклама запрещена. Но как бы то ни было, надо разобраться в пользе и вреде грудного вскармливания и обобщить всю информацию в одной небольшой статье. Положительные моменты от грудного кормления можно разделить на две группы: плюсы для малыша и плюсы для матери.

ГВ. Плюсы для малыша:

грудное молоко оптимально по составу;

приспосабливается под индивидуальные потребности малыша;

легче переваривается и усваивается;

способствует размножению полезных бактерий в кишечнике;

обеспечивает пассивный иммунитет;

содержит факторы роста, обеспечивающие созревание нервной, иммунной, пищеварительной систем;

способствует формированию прочной эмоциональной связи с матерью.

Многочисленные исследования демонстрируют, что дети на естественном вскармливании реже болеют и, соответственно, реже умирают в младенческом возрасте, опережают искусственников по интеллектуальному развитию и имеют более устойчивую нервную систему. Также имеются данные, что во взрослом состоянии дети, которые длительно получали грудное молоко, имеют меньше хронических заболеваний и больше шансов стать долгожителями.

ГВ. Плюсы для мамы:

сопровождающееся выделение окситоцина вызывает сокращение матки, предотвращающее длительные кровотечения;

естественная контрацепция (первое время при регулярном кормлении);

стимуляция к здоровому питанию и образу жизни;

восстановление фигуры за счет дополнительного расхода калорий;

улучшение минерализации костей и снижение заболеваемости остеопорозом;

снижение уровня женских раковых заболеваний, а также гипертонии, сахарного диабета, инфаркта миокарда (по другим заболеваниям исследования еще продолжаются);

экономическая выгода, по сравнению с искусственным кормлением;

экономия времени;

способствует формированию привязанности к ребенку;

есть исследования, что при ГВ характер женщины становится более мягким и чувствительным, и, возможно, поэтому с такими женщинами меньше разводов.

Но всегда есть и обратная сторона медали, ГВ не является исключением и имеет ряд минусов.

Минусы ГВ:

болевые ощущения при сокращении матки и в сосках во время становления лактации;

неизвестно, какое количество съел малыш;

возможность вредного влияния продуктов, которые съела мама (отнесем сюда аллергены, алкоголь и лекарства);

невозможность надолго оставить малыша с третьими лицами, особенно в первые месяцы;

изменение фигуры и молочных желез кормящей;

выраженное снижение либидо;

невозможность спать на животе;

отсутствие возможности делегировать ночные пробуждения;

вероятность снижения памяти на период ГВ;

повышенная сонливость;

вероятность лактостаза;

повышенная вероятность появления трещин на сосках и мастита;

дополнительная необходимость соблюдения гигиены молочных желез и потенциальная вероятность протекания молока на поверхность одежды;

склонность к публичному нудизму;

отрицательное мнение о матерях, которые не практикуют ГВ.

Надо помнить о том, что грудное кормление — это не только «танец», которому надо учиться и в процессе приспосабливаться друг к другу, но и общение. Соответственно, если кому-то из участников этого общения становится невыносимо, то это уже насилие. То есть если молодой маме будут ненавистны эти совместные минуты времяпрепровождения, то ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на все неоспоримые плюсы ГВ! В этом случае не стоит себя в этом корить и нельзя поддаваться мнению окружающих. Только мама может знать, что хорошо для нее и малыша. Главное, чтобы она была счастлива, тогда и малыш обязательно будет счастливым!