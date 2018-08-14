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Правительство Москвы наградило лучшие строительные проекты
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Правительство Москвы наградило лучшие строительные проекты 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В Москве прошло награждение победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», пишет Stroi.mos.ru. В конкурсе участвовали 92 градостроительных проекта, реализованных в столице в 2017 году. Победителей выбрали по итогам народного голосования и мнения городской конкурсной комиссии.
Всего в конкурсе было 12 номинаций. По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, самая высокая конкуренция была среди жилых объектов повышенного комфорта.
В номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» комиссия отметила два проекта: реконструкцию здания Малого театра и Усадьбы Татищева. Лидером в голосовании стал проект «Театральный дом» на улице Поварская.
Специальный приз «Проект года» и победу в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» получил парк Зарядье.
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