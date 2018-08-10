В Москве наградили победителей конкурса на лучший проект в области строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вручил награды победителям ежегодного городского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы

«Цель конкурса, проводимого с 2000 года, — выявление лучших проектов в области строительства, реализованных в Москве в течение года, предшествующего году проведения конкурса, а также распространение информации о лучших практиках в сфере строительства и стимулирование повышения качества проектирования и строительства», — отмечается в материале.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от заказчиков, инвесторов, проек­тировщиков и генеральных подрядчиков, участвовавших в реализации проекта.

Начиная с 2015 года победители по 12 номинациям определяются, во-первых, решением город­ской конкурсной комиссии, в состав которой входят ведущие эксперты в области строительства, архитектуры, урбанистики и реставрации, а также представители органов исполнительной власти Москвы; во-вторых, открытым обще­город­ским голосованием, когда москвичи могут отдать свой голос за понравившийся им проект на портале «Активный гражданин», интернет-сайте конкурса или выставке проектов-участников в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В этом году в конкурсе приняли участие 92 проекта — из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. В финал конкурса вышло 36 проектов.

В открытом общегородском голосовании приняли участие в общей сложности около 1 миллиона человек, в том числе 700 тысяч человек — на портале «Активный гражданин», 280 тысяч человек — на интернет-сайте конкурса и более 10 тысяч человек — на выставке в павильоне «Макет Москвы».

В число победителей, в частности, вошли Большая спортивная арена «Лужники», Хорошевская гимназия, новый корпус детской Морозовской больницы, башня «Федерация», торгово-развлекательный комплекс «Миля», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына , участок метро от станции «Парк Победы» до станции «Раменки» и другие проекты.

В 2018 году по решению городской конкурсной комиссии учрежден специаль­ный приз «Проект года», которым награжден природно-ландшафтный парк «Зарядье».