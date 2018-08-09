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Иначе запретят спать: родителей детского сада под Тамбовом заставляют платить «благотворительные взносы»
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Иначе запретят спать: родителей детского сада под Тамбовом заставляют платить «благотворительные взносы» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители тамбовского поселка Рассказово пожаловались, что в детском садике № 9 «Радуга» с них 5 тысяч рублей, как некий «благотворительный взнос», ссылаясь на договор о пожертвовании. Большинство родителей делает «пожертвование», так как боится, что в последний момент ребенку откажут в месте в детсаде, сообщает издание «Мичуринская Мысль». Об этом родители детей рассказали на сайте «Прямая линия с Александром Никитиным».
Также к 1 сентября родителей обязали сдать по тысяче рублей а закупку моющих средств и бокалов для детей, а так же по 600 рублей на канцтовары. Также каждому родителю велели купить непромокающие пеленки на кровать для ребенка, иначе малышу могут запретить спать днем.
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