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Посягнул на собственную дочь
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Посягнул на собственную дочь 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vse42.ru  Всякое в жизни бывает. Но порой, преступления, которые совершают самые близкие, против своих собственных детей и в стенах родного дома — является настоящим ужасом. Ведь дом и семья для детей — это символ безопасности, единственное место в мире, где они могут себя чувствовать максимально комфортно. Однако, как показывает правоохранительная практика, далеко не все дети находятся в безопасности дома со своими мамами и папами.
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании своей собственной несовершеннолетней дочери.
В правоохранительные органы обратилась соседка семьи, которая и рассказала, что в отношении ребенка совершено преступление.
Следствием уже установлено, что после лишения родительских прав матери, мужчине доверили опеку над четырьмя малолетними детьми. Отец, по словам соседей, производил благоприятное впечатление, имел стабильный заработок и государственные пособия на содержание дочери и сыновей, однако внутрисемейная обстановка для несовершеннолетней была опасной.
6 августа потерпевшая не выдержала посягательств отца и обратилась за помощью к соседям.
Испугавшись ответственности, мужчина скрылся, однако 8 августа его задержали в лесу, где он прятался. Сейчас следствие ходатайствует об аресте преступного родителя. Девочка помещена в государственное социальное учреждение, где ей оказывается профессиональная психологическая помощь.
Во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решен вопрос об обеспечении безопасности и других детей, находившихся под опекой мужчины.
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