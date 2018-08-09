Создательница благотворительного проекта помощи детям выступила в ЦК «Сцена»

8 августа в рамках проекта Offline Среда в ЦК «Сцена» состоялось выступление создательницы благотворительного проекта «TOYS_HELP» Анны Поповой «Игрушка со смыслом». Она рассказала историю создания своего блога, о своем увлечении, которое приносит реальную помощь нуждающимся детям. Встреча получилась теплой и вдохновляющей.

Подход Анны к делу серьёзен и обстоятелен. Проект «TOYS_HELP» за время своего существования помог 9 детям бороться за свою здоровую и счастливую жизнь. Очень простая и понятная идея: покупая игрушку, вы помогаете детям. Вы сами можете выбрать, кому из подопечных Анны будут направлены деньги.

««Помогать — легко» -вот девиз Анны, и это отражается во всем, в ее подаче, в работах— невероятно нежных и трогательных, в том, с каким трепетом она рассказывает об этом», — сообщается в группе ЦК «Сцена» во «Вконтакте».

Уточняется, что скоро у всех желающих помочь подопечным Анны появится возможность это сделать в стенах центра «Сцена». Следите за подробностями на нашем сайте.