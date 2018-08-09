Ещё
Создательница благотворительного проекта помощи детям выступила в ЦК «Сцена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создательница благотворительного проекта помощи детям выступила в ЦК «Сцена» 

Коньково 53 минуты назад
Фото: Коньково
8 августа в рамках проекта Offline Среда в ЦК «Сцена» состоялось выступление создательницы благотворительного проекта «TOYS_HELP» Анны Поповой «Игрушка со смыслом». Она рассказала историю создания своего блога, о своем увлечении, которое приносит реальную помощь нуждающимся детям. Встреча получилась теплой и вдохновляющей.
Подход Анны к делу серьёзен и обстоятелен. Проект «TOYS_HELP» за время своего существования помог 9 детям бороться за свою здоровую и счастливую жизнь. Очень простая и понятная идея: покупая игрушку, вы помогаете детям. Вы сами можете выбрать, кому из подопечных Анны будут направлены деньги.
««Помогать — легко» -вот девиз Анны, и это отражается во всем, в ее подаче, в работах— невероятно нежных и трогательных, в том, с каким трепетом она рассказывает об этом», — сообщается в группе ЦК «Сцена» во «Вконтакте».
Уточняется, что скоро у всех желающих помочь подопечным Анны появится возможность это сделать в стенах центра «Сцена». Следите за подробностями на нашем сайте.
Коньково: последние новости
Более 1800 пар приурочат свадьбы ко Дню рождения столицы В Конькове состоялся благотворительный Garage Sale Видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей появится в столичных детских садах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой3
Черно показала, что «Дом 2» делает с людьми3
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа11
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело21
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:33
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение