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В ЗАГСе Кисловодска зарегистрировали 1000-го малыша
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В ЗАГСе Кисловодска зарегистрировали 1000-го малыша 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Юбилейный» тысячный ребёнок родился в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Малыш появился на свет 23 июля, а 8 августа получил свой первый документ в ЗАГСе Кисловодска. Александр и Ксения Дужий назвали мальчика Марком.
Сотрудники отдела ЗАГС «посвятили» супругов Дужий в родители и пожелали воспитать достойного сына. Также им вручили письмо в будущее от губернатора края и специально разработанные ЗАГСом брошюры для родителей.
Бабушка и дедушка первенца также поздравили родителей и ребёнка, а те, в свою очередь, пообещали порадовать старших ещё одним внуком в следующем году.
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