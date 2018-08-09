Арина, ты умница! Спортсменка с синдромом Дауна выиграла чемпионат мира

Золото за упражнения на бревне, серебро за вольные упражнения и брусья, а бронза за прыжок. Для любого гимнаста успехи более чем впечатляющие. А если взять во внимание тот факт, что Арина — «солнечный» ребенок. Несмотря на то, что на днях девушке исполнится 19, для Кутеповых она остается лапочкой-дочкой. И дело не только в диагнозе. Арина поменяла жизнь своей семьи с появлением на свет. И не перестает удивлять до сих пор.

«Девочки, ножки вверх, — тренер Арины Кутеповой, Елена Еремеева. — Арина, сейчас закончим тренировку, и девочки тебя поздравят». Арина Кутепова тренируется в школе олимпийского резерва с обычными детьми. Они помладше, но и таких успехов нет пока ни у одной из одногруппниц. Гимнастка создала прецедент — в прошлом году получила звание кандидата в мастера спорта на общих основаниях. Поздравить девочку лично приезжал президент паралимпийского комитета. Арина доказала, что ее диагноз — не приговор, не горе, не повод всю жизнь искать виноватых и причины. Если с ребенком с синдромом Дауна заниматься так, как это делают ее родители, будет не просто толк — будет фурор и успех.

Арина родилась в Чебаркуле. Ее родители решили переехать в областной центр, чтобы иметь большие перспективы для развития своей особенной дочери. Мама Арины, Наталья Георгиевна, работала в доме ребенка. Ни единого разу они не помышляли о том, чтобы отказаться от Арины. Хотя, признаются, поступали разные советы. От отдай в интернат, родишь еще — до занимайся, и всё получится.

Арина увлеклась гимнастикой в детском саду. Залезала на самый верх шведской стенки и любовалась на мальчишек, что делают пируэты на брусьях и ковре. Увидев такой интерес дочери к спорту, родители отдали ее на гимнастику. Тренеры, говорят Кутеповы, пошли на встречу. А Арина, окрыленная, могла часами сидеть на шпагате. «Когда мы с вами встретимся? — интересуюсь у Натальи Георгиевны. — В какой день недели ближайшая тренировка?». И слышу в ответ — в любой, она занимается каждый день. Сейчас будет первая тренировка после чемпионата мира. Выходной у нее только воскресенье. Родители девушки смогли так мотивировать и воспитать дочь, что она мчится на свои тренировки каждое утро в 8 часам и занимается наравне со всеми.

Когда пришли первые успехи, а это — олимпийские медали специальной олимпиады, награды за первенства Европы, — и Арина, и родители поняли, что делают это не только для себя. Десятки, сотни семей, в которых рождаются детит с синдромом Дауна, получают на их примере надежду, что всё получится. Всё будет не просто хорошо, а отлично, замечательно и на зависть всем. Арина даже на тренировки ездит сама на маршрутке, рассказывает Андрей Кутепов . Конечно, отец первое время ее страховал — ехал на машине рядом, смотрел, на той ли остановке она выйдет. Когда убедился, что Арина всё поняла и делает правильно, успокоился и доверяет дочери. Он и образование второе получил ради нее, психологическое, чтобы уметь разговаривать и внушать то, что требуется их особенной девочке.

Арина стала примером и для младшего брата Саши. Да и само его рождение — ее желание. Лет в 10 девочка потребовала от родителей братика, и Наталья с Андреем рискнули. Саша учится в языковой гимназии, вслед за сестрой обожает спорт и понимает свою ответственность за нее в будущем. Самая необычная гимнастка даже деньги сама зарабатывает. Невероятно, но факт: Арину взяли на работу помощником тренера. Она занимается в спецшколе для спортивно одаренных детей-инвалидов, проводит тренировки. А еще учится у мамы тратить зарплату и интересуется, будет ли у нее своя семья.

На все вопросы девушка отвечает искренне и честно. Этому здоровым людям еще поучиться у даунят. Иногда удивляет: больше всех в семье любит папу и мечтает выиграть все соревнования. А пока здоровые спортсменки обнимают подружку Аришку и не без спортивной зависти, но с любовью, и поздравляют с новыми наградами.