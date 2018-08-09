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Спортивный праздник для детей прошел в Ховрине
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Спортивный праздник для детей прошел в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 38 минут назад
Во вторник, 7 августа, на спортивной площадке при Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице прошло развлекательное мероприятие для детей «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!».
— Дети поиграли в подвижные дворовые игры: вышибалы, кольца, футбол. Дворовые игры постепенно уходят в прошлое. А ведь большинство из них не только развивают ловкость, выносливость и силу, но и учат таким важным вещам, как сплоченность и взаимовыручка. Чтобы возродить любимые игры, вернуть детей во дворы, оторвать их от компьютеров и гаджетов, нужно научить их играть. Когда дети выйдут во двор, встретятся там с другими детьми, то обязательно восстановится та «ниточка», когда игра передается от старших ребят к младшим, из поколения в поколение, — уточнили в ДТ.
Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу ул. Зеленоградская, дом 17.
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