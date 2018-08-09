Орловские полицейские и общественники присоединились к мероприятиям по профилактике несчастных случаев среди детей

Сотрудники регионального УМВД , общественники, а также юный помощники полиции вручают жителям областного центра разработанные МВД России иллюстрированные памятки. Красочные листовки призваны напомнить родителям о том, как уберечь детей от несчастных случаев.

Взрослым стоит помнить, что оставлять окна открытыми опасно. При проветривании квартиры необходимо присматривать за ребенком. Также на окна стоит поставить специальные ограничители, позволяющие открыть рамы на безопасное расстояние. Мебель лучше отодвинуть от окон, чтобы предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Нужно не забывать, что опасность представляют москитные сетки — они не рассчитаны на вес даже годовалого ребенка и от падения не уберегут.

Родители пообещали следовать этим несложным правилам, а врученные памятки призваны им об этом регулярно напоминать. Сотрудники полиции, общественники и юные помощники правоохранителей продолжат напоминать о безопасности жителям областного центра.