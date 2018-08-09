Заседание выездной приёмной Центра «Гелиос» прошло по-летнему весело

Вы спросите: «Как это понимать?». А мы ответим: «Пока мамы и папы общались с работниками центра, детям была предложена интересная игровая программа».

Летняя программа с названием «Этот удивительный подводный мир»была проведена для ребят специалистами «Гелиоса» (филиал «Северное Бутово»). Детвора поделилась своими знаниями об обитателях морских глубин. При этом каждый нарисовал своего любимого морского жителя, а затем все вместе ребята сыграли в игру «Море волнуется раз…».

Тем временем их родители смогли получить информацию о деятельности «Гелиоса» и услугах, оказываемых его специалистами. А психолог Центра «Гелиос» провёл экспресс-консультирование по вопросам воспитания детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Напомним: выездное заседание «Родительской приёмной» Центра «Гелиос» прошло во дворе дома 21, корпус 3 по улице Старобитцевская. О нём «Гелиос» сообщил на своей фейсбук-страничке.