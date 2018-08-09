В Орловской области назвали самый «урожайный» на младенцев день

За первые шесть месяцев 2018 года в Орловской области на свет появился 3251 малыш, из них 52,4% — мальчики. Самым «урожайным» месяцем стал январь, а днем — пятница, сообщает пресс-служба РО ФСС РФ. Средний рост новорожденных немного превысил 52 сантиметра, а вес составил 3,34 килограмма.

По данным мониторинга фонда, впервые стали мамами 1299 женщин, у 1351 родился второй ребенок, у 374 — третий, а четвёртый и последующие появились в 187 семьях. Повезло родить сразу двоих деток 40 орловчанкам, троен в 2018 пока нет. Средний возраст мам 29 лет. Три женщины родили малышей после 45 лет, одна — до 16 лет.

Около 34,5% младенцев появились на свет в больнице Боткина, 33,8% — в НКМЦ Круглой на Веселой слободе, 16,4% — в родильном доме на Посадской. За оказанные медицинские услуги региональное отделение ФСС направило на счета медицинских учреждений Орловской области около 33 млн рублей, из них 29% досталось женским консультациям, 58% — роддомам, остальные средства ушли детским поликлиникам.