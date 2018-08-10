Беременная Анна Хилькевич призналась, что поправилась на 15,5 кг

Актриса не соблюдала никакую особенную диету.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич ответила на некоторые самые популярные вопросы поклонников о беременности. Нет, актриса не раскрыла пол будущего малыша, это принципиальный момент. Но звезда поделилась, что поправилась за время второй беременности на 15, 5 кг. Причем, никаких строгих ограничений в рационе актрисы не было. Также Анна Хилькевич рассказала, что в начале второй беременности ела много сладкого. Но вовремя остановилась.

Сейчас я набрала 15,5 кг, а с Арианной — 20 кг. Никакой специальной диеты я не придерживалась, просто стараюсь по жизни правильно кушать: овощи, поменьше мяса, рыбку. А во время этой беременности очень сильно хотелось сладкого. И я поначалу его много ела. Увидела нехороший результат и прекратила это делать. Но иногда себя балую,

— призналась актриса, которая готовится стать мамой во второй раз.

Кстати, Анна Хилькевич уже с нетерпением ждет появления на свет своего ребенка. Актриса призналась, что ей уже хочется на работу.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

9 Авг 2018 в 3:43 PDT Возможно это последнее селфи Хилькевич с одним ребёнком🙏🏻😂если честно, я уже засиделась «в положении»😬😂🤰🏼уже и познакомиться с малышом охота и на работу хочется сииииииильно🙈😂 не то, чтобы я бездельничаю, нет, но ограничения прилично ощущаются🤚🏽😝 и все равно— сколько бы я не ныла, не мне решать когда «пора»👶🏼🤷🏼‍♀️🤪😍

— поделилась с поклонниками своими эмоциями звездная мама.

Напомним, что в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.

Sh-h-h…🤫

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:48 PDT А пока актриса не родила, поклонники продолжают спор о поле будущего ребенка.

С-сексуальность😂🤦🏼‍♀️это когда за 9 месяцев так и не забыла, что это такое🤰🏼🙈😂

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

30 Июл 2018 в 9:22 PDT «А кто у вас мальчик или девочка?», «Ну точно мальчик, судя по животу 😀», «Аня, я не знаю, кого Вы ждете, но Вы мне сегодня, почему-то, приснились и у Вас была девочка)) такая хорошенькая)) Кажется Сонечкой звали 🙈 Так к лицу Вам беременность!», «Да мальчик точно, на живот посмотрите, такая форма только когда мальчика ждешь», «Я за девочку😀😀😀», — продолжают расспрашивать подписчики Анну Хилькевич.

Кстати, пол будущего ребенка, как оказалось, не знают не только поклонники звезды, но даже и ее законный муж. В начале августа Артур Волков отметил день рождения вместе с женой. Однако Анна отказалась раскрыть секрет даже в честь праздника. Поэтому, возможно, Артур решил пожаловаться подписчикам в Instagram.

Публикация от @mr.ar4i

1 Авг 2018 в 8:30 PDT Мой человек-праздник🎉🔥❤️☺️Cпасибо тебе, джаааанааа мояяяя, за этот супер добрый день рождения. 🍰Мой человек — сюрприз. Даже пол малыша не говорит… Говорит — сюрприз. Аня, говори! Говори…Кому говорят, говори, говорю😂🙏🔥,

— написал Артур.

Хотя супруг Анны Хилькевич мог и пошутить, что не знает пол будущего ребенка. Недавно он выкладывал в Сеть фото с беременной женой и дочкой и просил пользователей угадать, сколько на фото «его девочек».

Угадайте, сколько моих девочек на фото))))

Публикация от @ mr.ar4i

29 Май 2018 в 10:18 PDT Фото: Instagram @annakhilkevich, @mr.ar4i