Семья Бекхэмов делится забавными фото и видео с отдыха

Семья в полном составе наслаждается красотами Бали.

Поклонники звездной семьи в восторге от снимков, которыми поделился Дэвид Бекхэм в своем Instagram. Знаменитый отец сделал целую галерею фото в сториз. Судя по выражениям лиц, семья в восторге от отдыха на Бали. Кстати, все наследники Бекхэмов в сборе.

«Потрясающая семья», «Обожаю сториз Дэвида», «Добро пожаловать на Бали, какие же вы все чудесные», «Вы настоящий образец семьи, какие же счастливые дети и родители!», «Какие крутые фото, вот это я понимаю, хорошее чувство юмора. Хорошего отдыха, чудесная семья», — прокомментировали поклонники Бекхэмов в Instagram.

А еще Виктория Бекхэм в своем личном блоге поделилась забавным фото, как уставшие дети спят практически друг на друге.

На Бали звездная семья прилетела недавно. Поклонники очень переживали за них, поскольку на острове произошло мощное землетрясение. Погибло почти сто человек. Пострадало много туристов. А звездная семья находилась всего в ста километрах от эпицентра землетрясения. Но все обошлось. С семьей Бекхэмов ничего не случилось.

Дэвид и Виктория стараются не заострять внимание на печальных событиях. Жизнь продолжается и супруги радуются каждому прожитому дню в окружении детей. Кстати, супруги поделились забавными видео с острова. Дэвид Бекхэм поделился в сториз трогательным разговором с дочкой Харпер. Девочка убеждала папу, что любит его сильнее, чем он ее. А Виктория показала, что ее сыновья несколько не поняли балийское искусство. Зато все дети радостно играли в ложки. Они взяли в зубы столовые предметы и старались слегка ударить ими по голове своей сестры или брата. Правда, все играли нечестно. Харпер Севен смеялась больше всех.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм поженились еще в 1999 году. Их старшему сыну Бруклину 19 лет. Также звездные родители воспитывают 15-летнего Ромео и 13-летнего Круза. Самому младшему ребенку в семье, единственной девочке, сегодня исполнилось 7 лет. Кстати, Дэвид и Виктория Бекхэм часто публикуют фото семейной идиллии.

Night in with the boys x Kisses @brooklynbeckham @cruzbeckham XVB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

24 Июл 2018 в 10:44 PDT Фото: Instagram @romeobeckham, @davidbeckham, @victoriabeckham