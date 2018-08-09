Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов показал забавное семейное видео

Многодетный отец решил развеселить своих поклонников.

Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов показал, как проходят его будни. На видео супруга юмориста и трое детей развлекают себя в машине, как могут. От такого шума у каждого могут сдать нервы. Но Ксения Ли абсолютно спокойна и счастлива. Она играет вместе с детьми.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

9 Авг 2018 в 2:27 PDT Так и живем) #квнмневпомощь,

— подписал видеоролик Дмитрий Соколов.

«Знакомо, тоже так живем😂», «Зато весело👍😀👶», «Соня в шоке 😂», «Прелесть!», «😁весело живете», «Молодцы!», — оценили веселую жизнь артиста поклонники в Instagram.

Напомним, что от первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

1 Авг 2018 в 2:17 PDT Кстати, Дмитрий Соколов часто делится забавными фото и видео своих детей. Недавно они решили опробовать новое развлечение — грязевые ванны в поселке Кучугуры. Правда, отважилась на этот поступок только четырехлетняя дочь Маша. Сын Ваня испугался лезть в грязь. Зато Мария вместе с мамой и папой смело погрузилась в необычную ванну. Дмитрий Соколов поделился забавными фото и видео из семейного архива.

🐷🤣🐖😂🐽😂 Кучугуры done👌

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

2 Авг 2018 в 8:34 PDT А еще многодетный папа показывал, как дети кормят его в ресторане.

Сытая старость нам обеспечена) наша пенсия-это наши дети!

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

4 Июл 2018 в 10:47 PDT Дмитрию Соколову точно можно не переживать за свою старость, ведь у него пятеро детей. «Завидую Вам, хотела тоже деток, минимум трех. У Вас просто чудные детишки. Большой респект супруге Вашей!», «Повезло Вашим деткам👍. Папа такой весёлый 😀», «Какие вы молодцы!», «Смотреть, прелесть) Люблю детей!», — прокомментировали подписчики.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

28 Июн 2018 в 11:56 PDT Фото: Instagram @sokolove_dk