Под видом уроков: 53-летнего преподавателя из Глазова подозревают в растлении школьников

8 августа стало известно, что в Глазове задержан 53-летний преподаватель местной телевизионной студии Иван Соколов (имя и фамилия измены, Прим. ред). Его подозреваю в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении подростков (ч. 1 ст. 135 и п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Работал в студии больше 10 лет Телевизионная студия, где работал мужчина, появилась в Глазове в 2006 году. По словам местных жителей, она очень популярна в городе, тем более для тех детей, кто хочет научиться снимать фильмы, красиво и грамотно говорить. Именно в этой студии и орудовал подозреваемый.

Он работал в этой студии больше 10 лет. И есть основания полагать, что противоправными действиями занимался на протяжении этого времени. Сейчас установили четырех потерпевших. Это мальчики от 13 до 15 лет. Проводятся мероприятия по выявлению других, рассказал старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дет СУ СК России по Удмуртии Руслан Эминов. Деятельность преподавателя удалось раскрыть благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. Какие именно мы можем только догадываться. Федеральный закон предусматривает множество видов деятельности наблюдение, оперативный эксперимент, прослушивание телефонных разговоров, получение информации из компьютера и так далее. Руководство школы и сами родители относились к преподавателю с большим уважением. Никто и подумать не мог, что он занимается такими делами. Все характеризовали его, как отзывчивого, доброжелательного мужчину. Именно из-за него и был открыт этот кружок, сообщил старший следователь. Сами мальчики, по большей части, не понимали, что с ними делает преподаватель. Да и некоторые прикосновения можно было считать случайными. А дети постарше просто стеснялись кому-либо рассказывать о случившемся. Он действовал, в большинстве случаев, одинаково. Либо оставлял после занятий ребенка, под предлогом смонтировать видео. Либо проявлял интерес во время урока, рассказал Руслан Эминов. Сам мужчина не женат, да и семьи нет. Сейчас ему избрана мера в виде содержания под стражей, пока идет расследование.

Не верю!

Пока следователи проводят проверку, мнение тех, кто знал, работал или ранее учился у этого преподавателя разделились.

Лет 6 назад мне пришлось столкнуться с Соколовым по работе. На меня он произвел впечатление не очень хорошее, какой-то скользкий тип. Таким он мне показался, рассказал глазовчанин Валерий (имя изменено, прим. ред).

Однако с таким мнением согласны далеко не все.

Иван Владимирович (имя и отчество изменены, прим. ред.) отличный педагог и человек, ничего подобного при мне в студии не происходило и даже намека не было, рассказала бывшая ученица Вероника (имя изменено, прим. ред).

Не верят в вину Соколова и его коллеги.

Знаком с ним около 30 лет. Знаю его только с хорошей стороны, как хорошего человека и высококлассного специалиста. Его любят и мальчики и девочки, которые у него занимаются. Я не верю! Мы коллеги и ученики будем надеяться, что следствие будет вестись объективно, прокомментировал Геннадий Юсим , директор ДШИ 2 Ижевска.

Кстати в самом центре, при котором находится телевизионная студия, от комментариев отказались, сославшись на то, что директор центра в отпуске. Говорить об этой ситуации не стали и в Управлении образования МО г. Глазова.

Да, у нас есть такой преподаватель, но комментариев никаких не будет, сообщила заместитель начальника управления Обухова Ольга.

Отметим, что Соколов не женат. Сейчас ему избрана мера в виде содержания под стражей.

Мнение психолога

Никогда нельзя сказать точно, для кого и как это отзовется. Все очень индивидуально. Но то, что это скажется на жизни детей, это совершенно точно. Во-первых, любое насильственное действие сексуального характера со стороны взрослых вызывает недоверие ко всем взрослым. Во-вторых, как ни было это печально, это становится примером действий, то есть мы не можем исключить, что в последствие сами эти дети не будут склонны к подобным действиям. Конечно, это портит дальнейшую жизнь ребенку. Очень важно, чтобы родители по возможности, обращались за психологической помощью ребенка к специалистам. Кроме этого, нужно рассмотреть ресурс семьи. Важно понять, почему именно с этим ребенком это произошло. Каковы причины, что ребенок может повестись, прокомментировала психолог, директор центра психологической помощи Белая зебра Ольга Кавалай.

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