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При Петербургской епархии РПЦ открылась школа приемных родителей
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При Петербургской епархии РПЦ открылась школа приемных родителей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 августа. Школа приемных родителей «Умиление» открылась при отделе Санкт-Петербургской епархии по церковной благотворительности и социальному служению, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
"Программа подготовки приемных родителей включает два раздела: «Роль духовно-нравственного воспитания ребенка» и «Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья; принятие в семью ребенка с инвалидностью». Преподаватели затронут множество тем, касающихся как общих вопросов духовно-нравственного воспитания детей, так и особенностей воспитания детей с различными формами инвалидности", — отмечается в сообщении.
"Среди задач школы — содействие устройству в приемные семьи детей с ограниченными возможностями и развитие института приемных семей среди прихожан храмов епархии", — говорится там.
Для Церкви это относительно новый опыт — до этого в России существовал только один подобный проект в Москве. Создание школы поддержали председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.
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