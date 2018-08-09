При Петербургской епархии РПЦ открылась школа приемных родителей

ТАСС , 9 августа. Школа приемных родителей «Умиление» открылась при отделе Санкт-Петербургской епархии по церковной благотворительности и социальному служению, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви

"Программа подготовки приемных родителей включает два раздела: «Роль духовно-нравственного воспитания ребенка» и «Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья; принятие в семью ребенка с инвалидностью». Преподаватели затронут множество тем, касающихся как общих вопросов духовно-нравственного воспитания детей, так и особенностей воспитания детей с различными формами инвалидности", — отмечается в сообщении.

"Среди задач школы — содействие устройству в приемные семьи детей с ограниченными возможностями и развитие института приемных семей среди прихожан храмов епархии", — говорится там.