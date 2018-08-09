Домашний террор: как понять, что твои родители эмоционально нестабильны

То, каким образом мы строим отношения, в значительной степени зависит от того, какой опыт ты получила во время взросления. Терапевты считают, что в случае, если ты подвергалась в детстве эмоциональному насилию, тебе стоит осознать, что этот опыт влияет и на твое настоящее. Возможно, тебя тянет к токсичным партнерам, а возможно, ты испытываешь серьезные проблемы в карьере из-за нехватки уверенности.

Все мы выросли в разных семьях, и даже если ты думаешь, что у тебя отличное воспитание — вполне вероятно, что один из твоих родителей был эмоционально нестабилен и даже не знал об этом. Дети склонны оправдывать такие случаи тем, что сами себя плохо вели и заслужили определенное отношение, или мыслями «возможно, у него / нее просто был плохой день». Вот несколько способов определить, не были ли твои родители токсичными по отношению к тебе.

1. Родители были чересчур требовательны к тебе

Каждый из нас имеет право покапризничать время от времени, а также может часто испытывать перемены настроения, но важно осознавать, насколько сильно пользовались этим правом твои родители. Кристи Гарнер, онлайн-психотерапевт в течение 10 лет занималась терапией с людьми, пережившими насилие в семье. Она рассказывает, что дети, которые регулярно испытывали стресс из-за серьезного наказания за ошибку, во взрослом возрасте имеют серьезные психические проблемы.

Высокий уровень стресса во время процесса взросления вызывает изменения во всем теле и особенно в мозге, и это имеет долгосрочное воздействие на здоровье.

2. Родители чрезмерно критиковали тебя

Конструктивная критика создает разумные ограничения, необходимые для взросления, однако уверена ли ты в том, что родители высказывали только здоровую критику? Часто в таких ситуациях дети начинают испытывать ощущение, что они ничего не делают правильно и сами недостаточно хороши. Чрезмерно критикующего родителя также можно отнести к категории эмоционального насилия. Если твой родитель неоднакратно высказывал отрицательные комментарии о том, как ты одеваешься, как выглядишь, о твоих способностях и достижениях илт о том, какой ты человек в принципе — ты все еще можешь «слышать» эти комментарии в собственной голове уже будучи взрослой. Важно понимать, что это не твоя саморегуляция, а всего лишь голос токсичного родителя, который остался в подсознании. Ты можешь отследить появление таких мыслей и осознать, что подобные негативные чувства приводят к проблемам с самоуважением и уверенностью.

3. Родители обесценивали или искажали твои эмоции

Если твой партнер уже говорил о том, что ты недостаточно открыта или эмоционально недоступна, подумай о том, какую модель поведения заложили твои родители. Ярким примером может быть ситуация, когда ребенку говорят не плакать, когда он разбил колено, утверждая, что он слишком чувствительный. Другой популярный случай — если ребенку заявляют о том, что он просто пытается привлечь внимание, а не в самом деле испытывает чувство страха и незащищенности. Во взрослой жизни ты можешь точно так же испытывать страх проявить свои чувства, посчитав, что их легко отвергнут.

4. Родители были чересчур тревожны по отношению к тебе

Если твои родители были слишком беспокойны или часто просили о том, чтобы помочь им выполнить их собственные обязанности, то ребенок практически наверняка наследует эту тревожность. Эта связь может не угасать с годами, например, мама присылает несколько сообщений в день, контролируя, пришла ли ты на работу и не попала ли под машину по дороге домой. Если родитель не способен управлять собственным беспокойством и переносит его на ребенка, то он занимает то пространство, которое дети обычно используют для творчества и игры. Повышенный уровень тревоги также приводит к увеличению кортизола в организме, что также может привести к серьезным заболеваниям.

5. Родители ставили в вину свои поступки

Токсичные родители легко высказывают мысль «Я отказался от столького ради тебя не для того, чтобы ты относился так ко мне в ответ». Это создает ощущение, что ребенок несет ответственность за те поступки, которые совершал его родитель — вплоть до собственного появления на свет. В связи с этим, во взрослом возрасте ты можешь испытывать ощущение, словно ты обязана регулярно что-то делать, чтобы соответствовать невидимым стандартам. Это легко заметить в романтических отношениях — если ты будешь думать, что можно проконтролировать чувства человека, который тебе нравится, достаточно лишь «постараться» и «правильно привлечь внимание».

6. Родители предпочитали замалчивать проблемы

Разве нет чего-то более разочаровывающего, чем тот факт, что с тобой не собираются обсуждать возникшую проблему? Игнорирование — еще один серьезный признак токсичного родителя. Чаще всего это приводит к тому, что он вовсе не выходит на контакт до тех пор, пока ребенок не извинится — даже если не осознает, в чем его вина.

7. Родители присутствовали только физически

Еще один показатель эмоционального насилия — если физически родитель всегда был рядом, но в то же время был полностью занят своей работой, разговорами по телефону или даже находился в алкогольной или наркотической зависимости. Будучи взрослой, ты можешь испытывать сложности с общением с людьми и чувствовать себя потерянной. Кроме того, ты можешь быть отключена от самой себя — не осознавая связи между собственными эмоциями и поступками, которые совершаешь.

8. Родители занимали все пространство

Проблема едва ли не серьезней отсутствия вовлеченности — когда твой родитель постоянно просматривает твои записи в социальных сетях, имеет привычку заходить в комнату без стука и вообще считает, что все важные решения вы должны принимать совместно. Таким образом, ты могла не получать достаточно пространства для собственной жизни: физического, психического и эмоционального. Это приводит к тому, что родитель полностью перекрывает потребности и желания ребенка своими собственными увлечениями. Это также приводит к проблемам психического характера и чаще всего проявляется как серьезные конфликты в романтических отношениях.