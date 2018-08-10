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На Александра Семчева посыпались внебрачные дети
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На Александра Семчева посыпались внебрачные дети 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Бывшая любовница актера Александра Семчева Надежда Эккерт в эфире потребовала, чтобы он признал их ребенка. До этого актер уже становился в той же программе Дмитрия Шепелева отцом другого чада — взрослого сына, чью мать он бросил в юности. Внебрачные дети сыпятся на Семчева как из рога изобилия, и конца сынопаду не предвидится.
Александр Семчев — известный и любимый многими актер с колоритной внешностью. В последнее время он немного похудел, но, как говорят его коллеги из МХТ, особого стимула заниматься своей внешностью у него нет. Семчева принимают и любят таким, какой он есть, и звезда не напрягается — берет в театральной столовой по два блюда на обед, в еде себя не ограничивает.
Меньше всего Александр Семчев похож на ловеласа. Но программа «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым создает ему именно такой имидж. Не так давно канал устроил ему очную ставку с внебрачным сыном Павлом Можиновым. Парень всегда знал, что его отец — известный актер, и хотел с ним общаться, но Александр Львович — нет. С его матерью Татьяной Можиновой Семчев познакомился, когда начинал свою актерскую карьеру в театре Вышнего Волочка. Уже тогда он был настроен на карьеру в Москве.
— Скажем так, Александр Львович всегда был со стержнем, целеустремленный, — рассказали нам в Вышневолоцком драматическом театре.
Семчев признает, что предложил Татьяне Можиновой сделать аборт, но та категорически отказалась. Деньгами семье актер помогал, но встречаться с сыном отказывался. Павел Можинов окончил железнодорожное училище и работает простым обходчиком путей. Ему 23 года, три года назад он женился, и возможно, Александр Львович скоро станет дедушкой, но он так и не пересмотрел свое отношение к Павлу.
Как нам рассказали в театре Вышнего Волочка, Семчев является председателем тверского отделения Союза театральных деятелей РФ, часто бывает в регионе и помогает местным актерам и режиссерам. Но о своем родном сыне слышать не х­очет.
Ему сейчас не до этого. Недавно в эфире все той же программы Шепелева «На самом деле» Надежда Эккерт, которая моложе Семчева на 20 лет, объявила на всю страну: актер — отец ее 6-летнего сына. Он встречался с ней 1,5 месяца и тоже предложил сделать аборт, когда узнал о ее беременности.
— Я сказала, что беременна, он замолчал, сел. И он сказал очень грубо и резко: «Уходи, делай аборт. Твой залет, и ты с ним сама разбирайся», — поделилась Эккерт в с­тудии.
Надежда рассказала, что актер всегда ее стеснялся, не выходил с ней в люди: ведь она была всего лишь администратором в магазине, а он — «великий актер».
Семчев заявил, что готов признать сына и платить алименты. А что еще ему оставалось? Но сказал, что не чувствует ответственности за интимную связь с женщинами, притом что их вниманием он не обделен. Продюсеры пригласили в студию его нынешнюю любовницу Викторию Степанову, 23-летнюю блондинку, которая заявила, к удивлению Семчева, что готова строить с ним семью, несмотря ни на что.
Однако Александр Семчев не является отцом сына Надежды Эккерт, и это подтвердила ДНК-экспертиза. Надежда, рассмеявшись, заявила в эфире, что настоящий отец ребенка — ее законный муж, который тоже предстал перед камерами.
Все действо напоминало срежиссированный и оплаченный спектакль. Не секрет, что героям ток-шоу платят деньги. Например, Диана Шурыгина получила за первые выходы в «Пусть говорят» по 300 тысяч рублей, с популярностью ее гонорар возрос до полумиллиона. К сожалению, спросить Надежду, зачем ей понадобилось выносить сор из избы и позорить мужа, мы не смогли. Сразу после съемок она улетела в Крым вместе с семьей.
Москвичку Викторию Степанову мы не нашли. И честно говоря, задались вопросом: есть ли у Семчева та самая молодая любов­ница?
«Ой, ребятушки, как же мне надоели эти сплетни, эти разговоры! Вы поймите меня, не такой я актер!» — говорит сам Семчев.
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