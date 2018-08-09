Семчев помог экс-избраннице отыскать настоящего отца ее ребенка

Не так давно Александр Семчев уже становился героем передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Редакторы передачи устроили ему встречу с внебрачным сыном Павлом Можиновым, с которым он ранее отказался видеться. Актер извинился перед наследником за свое поведение. А недавно поклонница артиста Надежда Эккерт заверила, что несколько лет назад родила ребенка от Семчева, хотя тот попросил ее сделать аборт. Позже они расстались, а все минувшие шесть лет мальчика Тему воспитывал новый избранник Надежды. Однако в конце передачи стало известно, что Семчев не отец малыша.

Сегодня уже сам актер вызвал свою поклонницу в студию к Шепелеву. Он заверил, что разыскал настоящего папу сына Эккерт с помощью детектива. Хотя в прошлый раз она, после оглашения результатов ДНК-теста, заверила, что ребенок был рожден от ее мужа Александра Мяснова. Выяснилось, что после прошлого эфира супруг ушел от Эккерт, так как не смог ей простить публичного позора, лжи и давней измены. Однако он согласился прийти в студию и рассказать о том, что произошло. «С утра я собрал вещи и ушел к другу. В отношениях меня и ребенка ничего не поменялось. Я весь день фактически провожу с ним. Надя уходит на работу, а я весь день нахожусь с ребенком. Когда она приходит, я ухожу ночевать к другу», — поделился Мяснов. Он подчеркнул, что не готов простить жену.

Александр Семчев провел свое расследование, чтобы найти отца ребенка / фото: кадр из передачи

Семчев признался, что сложившаяся ситуация его задела, поэтому он решил помочь Александру. Он рассказал, что когда встречался с Надеждой, то отправил ее отдыхать в Таиланд. «Я не смог поехать», — уточнил артист. Он считает, что в этот момент девушка и могла забеременеть. После этого телеведущий пригласил в студию саму Эккерт. Она извинилась перед своим мужем, но на этот раз не стала высказывать своих доводов о том, кто является отцом ее сына. Эксперты в студии сразу решили спросить у нее о том, были ли у нее отношения параллельно не только с Семчевым и Мясновым, но и с кем-то еще. Девушка ответила отрицательно, но детектор лжи показал, что она лжет.

Надежда Эккерт была уверена, что папа ее сына Семчев / фото: кадр из передачи

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Недолюбленные дети: почему знаменитости бросают своих наследниковСыновья Стоянова отказались от фамилии знаменитого артиста, а Семчев надеется на прощение покинутого в детстве наследника — из-за чего знаменитые родители теряют связь с детьми, вспоминает Teleprogramma.pro. «Когда мы с Александром были в отношениях, то где-то через месяц мы встретились и я сказала, что хочу поехать куда-нибудь отдохнуть. Тогда я выбрала Таиланд. Провела я там 4 или 5 дней. Пошла купаться в море однажды и наступила на что-то в воде. Было сильно больно и я расплакалась на пляже. Тогда ко мне подошел парень и стал говорить по английски. Я его не понимала. Попыталась объяснить, что произошло и тут выяснилось, что он русский. Он взял меня на руки и отвез к врачам», — рассказала Надежда. По ее словам, позже они снова встретились. Мужчина пришел к ней, чтобы спросить, как она себя чувствует. Девушка призналась, что он пригласил ее на свидание на яхту. Эккерт не стала скрывать, что у нее был курортный роман. Позже она уточнила, что ее возлюбленного звали Рамон. По ее словам, после возвращения из отпуска они продолжили общаться около недели в соцсетях, но потом она ему сообщила, что беременна и выходит замуж. «На этом наши отношения завершились», — добавила Надежда.

Рамон заверил, что будет общаться с ребенком, если окажется, он его сын / фото: кадр из передачи

После это в студии появился тот самый Рамон. Он сразу подошел к бывшей возлюбленной обнял ее и заверил, что будет поддерживать ее в любой ситуации, так как она мама любящего сына. По его словам, он давно переехал жить в Таиланд и стал профессиональным тайским боксером. Мужчина подтвердил, что помог Надежде, когда нашел ее страдающую от боли на пляже. Однако сейчас он уже женат на другой женщине. Эксперты попытались восстановить хронологию событий, чтобы выяснить, кто является отцом маленького Артема. Однако Шепелев решил, что проще будет вскрыть конверт с ДНК-экспертизой. «Вероятность того, что вы Рамон Игоревич являетесь отцом Артема, который носит фамилию Мяснов, составляет 0%», — произнес телеведущий. Так как ранее с помощью полиграфа было выяснено, что Эккерт не имела больше отношения ни с кем, кроме эти троих мужчин, стало ясно, что отец малыша ее муж Александр Мяснов. Второй ДНК-тест подтвердил это.