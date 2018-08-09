Его друг получал все, что хотел. Но он был очень огорчен, узнав, почему этот мальчишка предпочел быть на его месте!

Я вырос в небольшом городке, в семье со средним достатком, учился в частной школу и т. д. Мои родители покупали мне все необходимое, но они никогда не баловали меня, воплощая все мои безумные «хочу» (супер Нинтендо я так и не получил… ха-ха).

Мой сосед и лучший друг получал все, что он просил. Я любил приходить к нему в гости, потому что у него был самый лучший телевизор, отличная еда, новейшие видеоигры, 100 пар обуви и многое другое.

После того, как мы переехали, я узнал, что его родители давали ему все, что он хотел, потому что они жили в браке без любви и постоянно воевали за его внимание. Они покупали его любовь, в то время как мои родители показывали мне свою любовь. Я всегда удивлялся, почему он предпочитал оставаться в моем доме с дерьмовым телевизором и устаревшей Нинтендо без игр. Оказывается, он хотел остаться в нашем доме, потому что мои родители не ссорились и всегда прислушивались к нему. Мои родители заменили ему родителей и по сей день он называет их мамой и папой, а я счастлив называть его братом. Если бы не он, я бы никогда не узнал, как мне повезло выиграть в «родительской лотерее».