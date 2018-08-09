Малыш в подгузниках не захотел отпускать Джейсона Стейтема

Звезда фильма «Мег: Монстр глубины» Джейсон Стейтем и его невеста Роузи Хантингтон-Уайтли наслаждались вечером перед премьерой фильма, состоявшейся в понедельник в Лос-Анджелесе, и их сын Джек Оскар, которому исполнилось тринадцать месяцев, вознамерился присоединиться к ним. Роузи даже порадовала поклонников красивыми снимками с малышом.

Во вторник Роузи выложила три черно-белых фотографии, где они позируют на фоне входных дверей, а малыш в одном подгузнике выбежал к ним и вцепился в идеально выглаженные брюки Джейсона.

«Премьера папиного фильма. Так горжусь тобой, младший», — написала Роузи в комментарии к одной из фотографий.

Они с Джейсоном обручились в январе 2016 года, а в июне 2017 родился Джек. Сын пары редко появляется в социальных сетях. В последний раз Роузи выкладывала его фотографию в июне. В апреле, когда модель отмечала 31-й день рождения, она выложила фотографию себя с сыном на пляже. «С тобой солнце сияет независимо от погоды», — написала она тогда под снимком.

Ранее в этом году она рассказала, как ей удается совмещать материнство и работу. «Когда у вас появляется ребенок, вся ваша жизнь меняется, — сказала она в интервью Harper’s Bazaar Arabia. — Первые месяцы я старалась проводить все время дома и с семьей, ведь они самые важные для ребенка. У меня чудесная жизнь, в которой море любви и удовольствия. Но нельзя надеть сразу две шляпы. Я чувствую, что многого добилась в своей карьере, и она тоже доставляет мне удовольствие».

Роузи ранее признавалась, что до встречи с Джейсоном у нее никогда не было настоящего друга, ей нравится, что ее спутник с чувством юмора и заботливый. «Отношения нужны нам всем, чтобы чувствовать стабильность. Так или иначе это именно то, ради чего мы спешим домой, то, что позволяет нам крепко стоять на ногах. Именно так я понимаю свои отношения. Благодаря им я чувствую себя в этом мире как у себя дома — уютно и тепло», — рассуждала модель.