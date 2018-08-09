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В Самарском регионе сформируют новый резерв профессиональных приемных родителей
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В Самарском регионе сформируют новый резерв профессиональных приемных родителей 

Волга Ньюс 12 минут назад
По информации министерства, в регионе наблюдается ежегодная тенденция к снижению числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2009 году в Самарской области было 12 590 детей-сирот, а на начало 2018 года их осталось 10 195.
На воспитании в замещающих семьях находится 93,3% несовершеннолетних (9513 человек) от общего числа детей-сирот. Как сообщили в министерстве, это один из лучших показателей в РФ, причем возврат в детские учреждения составляет менее 1%.
"Но в этом направлении есть и проблемы. В ближайшее время потенциал существующих приемных семей в регионе будет исчерпан (возраст многих замещающих родителей 60 лет и старше). В связи с этим в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области поставлена задача уже сейчас формировать новый состав профессиональных приемных семей", — сообщили в министерстве.
В реализации этой цели большая роль будет уделена профессиональной подготовке будущих приемных родителей. Важно, чтобы люди осознанно делали выбор, принимая в семью сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а взяв под опеку, обладали бы педагогическими и психологическими знаниями и навыками.
С этой целью принято решение о проведении социологического исследования по изучению психолого-педагогического портрета «Профессиональный приемный родитель». Рабочая группа из представителей науки, профильных министерств, государственных учреждений и некоммерческих организаций призвана потрудиться над этой задачей.
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