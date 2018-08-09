В Твери судебные приставы в преддверии 1 сентября призывают заплатить алименты

Тверские судебные приставы заблаговременно перед Днем знаний взывают к совести неплательщиков алиментов и проводят акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты».

"Собери ребенка в школу — заплати алименты" традиционная акция судебных приставов, которую проводят перед началом учебного года. Посещая родителей-должников, законники напоминают им об обязанностях перед детьми.

Сейчас в Тверской области 11 тысяч неплательщиков алиментов. Хотя это нарушение закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, житель Удомли получил реальный срок за уклонение от уплаты алиментов, и теперь 7 месяцев проведет за решеткой.

С помощью акции приставы намерены привлечь внимание общества к проблеме неуплаты алиментов и сформировать негативное отношение к должникам, что, по их мнению, поможет увеличить взыскания с задолжавших родителей.

Проверить наличие задолженности можно самостоятельно на сайте УФССП России по Тверской области.