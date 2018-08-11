Ещё
Счастье есть: Эммануил Виторган отдыхает с женой и дочкой на пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Счастье есть: Эммануил Виторган отдыхает с женой и дочкой на пляже 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Внимание общественности по-прежнему приковано к знаменитому актеру Эммануилу Виторгану и его жене Ирине Млодик, которые в начале 2018-го стали родителями очаровательной малышки Этель. Ажиотаж вокруг знаменитых родителей связан с их возрастом, ведь женщина впервые стала мамой в 56 лет, а для ее 78-летнего мужа, у которого уже есть правнуки, дочка стала третьим ребенком.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик отправились отдыхать в Латвию. Вместе с собой в солнечную Юрмалу супруги взяли полугодовалую дочку Этель. Отец делится отпускными фото с любимыми женщинам, доказывая, что счастье есть. На своей странице он показал 56-летнюю жену в купальнике, а также наследницу, которая находилась рядом с ними в коляске. Взоры обращены на новоиспеченную мать, которая уже успела привести фигуру в порядок и, по мнениям многочисленных подписчиков, отлично выглядит на пляже.
Напомним, Ирина Млодик — третья супруга Эммануила Виторгана. Ранее актер был женат на актрисе Тамаре Румянцевой, которая родила ему дочь Ксению, и на Алле Балтер, от которой у него есть сын Максим, муж известной телеведущей Ксении Собчак. О беременности возлюбленной народного артиста ничего не было известно и информация о ее самостоятельном рождении ребенка для многих стала откровением. Женщина не скрывает радости от материнства и надеется повторить свой опыт в будущем.
Несмотря на недоброжелательные комментарии посторонних лиц, которые считают, что пара «пиарится на дочке», Виторган и Млодик не скрывают своей радости от пополнения в семье. Они уверены, что возраст не имеет значения для любящих людей, которые решили подарить миру нового человека.
Eva.ru: последние новости
Игра-вирус «Момо»: что нужно знать о ней вашим детям Том Круз и Кэти Холмс разрешили 12-летней дочке самостоятельные прогулки Поклонники считают, что сын Дарьи Пынзарь уже вырос из детской коляски
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет14
Некрасивые супруги знаменитых мужчин13
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело30
«Даже женщины так себя не ведут»4
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение