Счастье есть: Эммануил Виторган отдыхает с женой и дочкой на пляже

Внимание общественности по-прежнему приковано к знаменитому актеру Эммануилу Виторгану и его жене Ирине Млодик , которые в начале 2018-го стали родителями очаровательной малышки Этель. Ажиотаж вокруг знаменитых родителей связан с их возрастом, ведь женщина впервые стала мамой в 56 лет, а для ее 78-летнего мужа, у которого уже есть правнуки, дочка стала третьим ребенком.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик отправились отдыхать в Латвию. Вместе с собой в солнечную Юрмалу супруги взяли полугодовалую дочку Этель. Отец делится отпускными фото с любимыми женщинам, доказывая, что счастье есть. На своей странице он показал 56-летнюю жену в купальнике, а также наследницу, которая находилась рядом с ними в коляске. Взоры обращены на новоиспеченную мать, которая уже успела привести фигуру в порядок и, по мнениям многочисленных подписчиков, отлично выглядит на пляже.

Напомним, Ирина Млодик — третья супруга Эммануила Виторгана. Ранее актер был женат на актрисе Тамаре Румянцевой , которая родила ему дочь Ксению, и на Алле Балтер , от которой у него есть сын Максим, муж известной телеведущей Ксении Собчак . О беременности возлюбленной народного артиста ничего не было известно и информация о ее самостоятельном рождении ребенка для многих стала откровением. Женщина не скрывает радости от материнства и надеется повторить свой опыт в будущем.

Несмотря на недоброжелательные комментарии посторонних лиц, которые считают, что пара «пиарится на дочке», Виторган и Млодик не скрывают своей радости от пополнения в семье. Они уверены, что возраст не имеет значения для любящих людей, которые решили подарить миру нового человека.