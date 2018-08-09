Ева Лонгория растрогала поклонников нежным снимком с новорожденным сыном

43-летняя актриса невероятно счастлива, что стала мамой.

Модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория , наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», не боится показывать публике своего малыша. Мальчику нет еще и двух месяцев, а он уже стал любимчиком в Instagram звезды. Малыш Сантьяго Энрике покорил поклонников своей мамы. Ева Лонгория поделилась еще одним снимком с первой фотосессии в жизни ребенка.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

9 Авг 2018 в 9:20 PDT Здесь малыш на своей первой фотосессии с мамой! У меня не было возможности опубликовать больше фотографий, потому что я медленно возвращаюсь из декретного отпуска к обычной жизни. Но это дорого стоит! Он лучше, чем я могла бы когда-либо просить! Спасибо @bernardodoral за то, что увидел ту самую красоту моего сына, которую я вижу каждый день! ❤

— подписала снимок Ева Лонгория, поблагодарив фотографа за профессионализм.

«Великолепная Ева 😍😍 и такое милейшее создание ❤️❤️», «Он такой прекрасный и светлый. Очень рады за тебя 💙», «Ты будешь потрясающей мамой❤️», «Это потрясающе. Чудесное фото💖», «Очень нравится имя ребенка. Всего вам самого хорошего», «Материнство — это самое лучшее состояние на свете», «Прекрасные, наслаждайся каждой минутой, проведенной с ним», — не смогли сдержать своих эмоций подписчики звездной мамы в Instagram.

Напомним, что Ева Лонгория трижды была замужем. С 2002 по 2004 год — за звездой сериала «Главный госпиталь» актером Тайлером Кристофером . С 2007 по 2011 год — за Тони Паркером , французским баскетболистом.

В 2016 году, после трех лет отношений, знаменитость вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Слухи о беременности актрисы появились осенью 2017 года, а в январе 2018-го Ева Лонгория официально подтвердила, что ждет первенца.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

13 Апр 2018 в 11:23 PDT Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

10 Май 2018 в 8:45 PDT Конечно, в первые дни после рождения сына актриса не показывала его лицо, но скрывать внешность малыша от публики долго не стала. Чуть больше чем через месяц она снялась с ним для журнала. Ева Лонгория поделилась фотографией обложки издания HOLA!, где держит на руках новорожденного сына.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

31 Июл 2018 в 10:12 PDT Вот он! Сантьяго Энрике Бастон машет «Здравствуйте» всему миру! С нетерпением делюсь с вами этой фотографией,

— написала звезда в Instagram.

Кстати, несколько дней назад Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения ребенка. Со дня появления малыша на свет звезда старалась посвящать почти все свое время ему и семье. Однако, по мнению актрисы, уже пора не только сидеть с ребенком, но и постепенно возвращаться к работе. Именно поэтому звезда решилась впервые выйти в свет. Да и повод для этого подходящий — премьера фильма «Собачьи дни», в котором Ева Лонгория снялась, будучи беременной. Для первого появления на публике звезда выбрала белое свободное платье-блейзер, подчеркнувшее зону декольте и скрывшее возможные недостатки фигуры, от которых еще не удалось избавиться после родов. Ноги актрисы при этом выглядят замечательно, и наряд позволил ей показать их. Фотографией с премьеры Ева сама поделилась на странице в Instagram.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

7 Авг 2018 в 8:31 PDT Фото: Instagram @evalongoria