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Мальчик пришел на телешоу в платье и очаровал зрителей
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Мальчик пришел на телешоу в платье и очаровал зрителей 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Мальчик из Великобритании Лео Ноакс (Leo Noakes) рассказал о своей любви к женским платьям и макияжу в эфире телешоу Loose Women. Как сообщает Indy100, ведущие восхитились его смелостью.
11-летний ребенок появился в студии в платье и колготках в сетку. На его лице был яркий макияж. На вопросы ведущих он ответил, что в таком виде чувствует себя больше похожим на себя. Позднее Ноакс переоделся в мужскую одежду. Зрителям в студии понравились оба образа.
Мать Ноакса Лоран призналась, что сначала подумала, что ребенок хочет сменить пол., но оказалось, что это не так. «Я мальчик, мне нравится быть мальчиком, но если у меня есть пенис, это не значит, что я не могу носить платье», — заявил Ноакс. «Он просто хочет показать всем, что быть другим нормально. Вот чему он меня научил», — сказала Лоран.
Пользователи Twitter восхитились смелостью мальчика и его отличным отношениям с родителями. «Какая замечательная мама позволила своему сыну выразить себя… Он никому не приносит вреда и выглядит потрясающе», — заметила одна из поклонниц телепередачи. «Следуй зову сердца, Лео, и не позволяй словам сломать тебя», — поддержала ее другая девушка. Одна из подписчиц посоветовала всем быть такими же, как Лео.
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