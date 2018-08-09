Мальчик пришел на телешоу в платье и очаровал зрителей

Мальчик из Великобритании Лео Ноакс (Leo Noakes) рассказал о своей любви к женским платьям и макияжу в эфире телешоу Loose Women. Как сообщает Indy100, ведущие восхитились его смелостью.

11-летний ребенок появился в студии в платье и колготках в сетку. На его лице был яркий макияж. На вопросы ведущих он ответил, что в таком виде чувствует себя больше похожим на себя. Позднее Ноакс переоделся в мужскую одежду. Зрителям в студии понравились оба образа.

Мать Ноакса Лоран призналась, что сначала подумала, что ребенок хочет сменить пол., но оказалось, что это не так. «Я мальчик, мне нравится быть мальчиком, но если у меня есть пенис, это не значит, что я не могу носить платье», — заявил Ноакс. «Он просто хочет показать всем, что быть другим нормально. Вот чему он меня научил», — сказала Лоран.

Пользователи Twitter восхитились смелостью мальчика и его отличным отношениям с родителями. «Какая замечательная мама позволила своему сыну выразить себя… Он никому не приносит вреда и выглядит потрясающе», — заметила одна из поклонниц телепередачи. «Следуй зову сердца, Лео, и не позволяй словам сломать тебя», — поддержала ее другая девушка. Одна из подписчиц посоветовала всем быть такими же, как Лео.