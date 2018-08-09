Поклонники Марии Кожевниковой просят ее поделиться секретом похудения после родов

Многодетная мама похудела на 30 кг.

Известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова призналась поклонникам, что может смело покупать одежду в детских магазинах. После рождения третьего сына звезда похудела на 30 кг. Подписчики многодетной мамы в Instagram пришли в восторг от таких результатов. Они начали расспрашивать Марию Кожевникову о секретах стройности.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Авг 2018 в 9:21 PDT Зашла мать в детский магазин… и мерила вещи на 14 летних 🤷🏼‍♀️ а чего? Зачем все тоже самое покупать только в 2 раза дороже! Должен же быть бонус за похудение на 30 кг! Берем?!

— рассказала Мария Кожевникова в Instagram.

«Мария, а как вам удалось похудеть на столько?!», «Как вы так похудели? Поделитесь, пожалуйста 😇», «Маша а как получается у Вас за год скинуть 30кг. Можете поделиться?», «Мария, скажите, как удалось так похудеть? Питание, спорт или еще что?», «Сделайте пост о своей диете! Пожалуйста!», «Как?😱как вы это делаете?😍 Поделитесь своим опытом. 🙏», — интересовались поклонницы многодетной мамы.

Премия #ЗолотойОрёл И хоть я ещё не пришла к своим желаемым 53 кг, я все равно решила быть благодарна своему телу за сыновей и подчеркнуть его! Женщина в любом весе прекрасна, если она счастлива! #имхо P. S. Спасибо @rudovskiy_dmitry @alyona__rudovskaya @yanina_studilina за компанию 😘 И очень рада за @shipenko ✌🏻Салют 7 👏🏻👏🏻👏🏻

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

28 Янв 2018 в 3:32 PST Я было чисто слоником 🙈. За каждую беременность набирала около 40 кг, а за вторую ещё больше, на последних неделях даже выбросила весы. Это при том, что уже была под наблюдением врачей и ела диетическую пищу,

— поделилась подробностями звездная мама, еще сильнее шокируя своих поклонников.

Однако секретов не раскрыла. Возможно в будущем Мария Кожевникова посвятит этой теме отдельный пост в Instagram.

Напомним, что актриса воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым . В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын Василий.

Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Июл 2018 в 5:57 PDT Кстати, Мария Кожевникова раскрыла имя младшего ребенка только спустя год после его рождения.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

9 Июл 2018 в 7:27 PDT Прошу любить и жаловать, Василий Васильев ! Сыночек, ты мой Божий дар!Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя!

— поделилась с аудиторией Мария Кожевникова.

«Я так многому у тебя научилась за эти 365 дней 🙏🏻 Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет)», — написала звездная мама. Многодетную маму настолько переполняют эмоции, что она решила поделиться небольшими семейными тайнами со своими подписчиками. «Я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой, причем у тебя была выше — 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза, как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня)», — вспоминала Мария Кожевникова.

Рождённые водными знаками: рак и скорпион) где-то рядом ещё плавают козерожка и водолейка 😉 скорпион любит всех❤️

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

28 Июн 2018 в 1:11 PDT Фото: Instagram@mkozhevnikova