Китаянка родит двойню в 67 лет

Жительница Поднебесной забеременела двойней в 67 лет. Женщина отказалась делать аборт и собирается рожать, передаёт “Лента.ру”

У китаянки уже был ребёнок, который попал в ДТП и погиб несколько лет назад. Женщина много лет мечтала о большой семье, однако во время её молодости в стране действовала политика «одного ребёнка».

После смерти любимого сына женщина с мужем решили взять малыша из приюта. Однако чиновники отказали семье из-за преклонного возраста. Тогда отчаявшаяся китаянка полетела на остров Тайвань, где смогла сделать ЭКО.

Врачи в Пекине пришли в ужас. По их мнению, бабушка просто не сможет выносить малышей. Однако китаянка была непреклонна и аборт делать отказалась. Женщина сообщила, что планирует дожить до 85 лет, пока её двойне не исполнится 18 лет.

Если она умрёт раньше — детей воспитает любимый племянник.