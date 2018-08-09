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Китаянка родит двойню в 67 лет
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Китаянка родит двойню в 67 лет 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: bjnews.com.cn
Жительница Поднебесной забеременела двойней в 67 лет. Женщина отказалась делать аборт и собирается рожать, передаёт “Лента.ру”.
У китаянки уже был ребёнок, который попал в ДТП и погиб несколько лет назад. Женщина много лет мечтала о большой семье, однако во время её молодости в стране действовала политика «одного ребёнка».
После смерти любимого сына женщина с мужем решили взять малыша из приюта. Однако чиновники отказали семье из-за преклонного возраста. Тогда отчаявшаяся китаянка полетела на остров Тайвань, где смогла сделать ЭКО.
Врачи в Пекине пришли в ужас. По их мнению, бабушка просто не сможет выносить малышей. Однако китаянка была непреклонна и аборт делать отказалась. Женщина сообщила, что планирует дожить до 85 лет, пока её двойне не исполнится 18 лет.
Если она умрёт раньше — детей воспитает любимый племянник.
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