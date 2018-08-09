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Загорелый Виторган не сводит глаз со «своих девочек»
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Загорелый Виторган не сводит глаз со «своих девочек» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актер Эммануил Виторган, его супруга Ирина и дочь Этель отдыхают в Юрмале. Новоиспеченные родители не на шаг не отходят от малышки.
В своем Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежее фото. На снимке семейная идиллия: он принимает солнечные ванны, сидя в шезлонге, его супруга стоит рядом, а в коляске сидит их маленькая дочь.
Поклонники пришли в восторг от публикации. Многие обратили внимание, что Виторган очень заботливый отец, он буквально глаз не спускает с наследницы. Также звездную чету похвалили за умение справляться с грудничком без помощи нянь. Также фолловеры отметили, что новоиспеченные родители сильно загорели.
"Пример любви и семейных отношений! Спасибо вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Теперь у Виторгана, голова и взгляд направлен только в одну сторону..своих Девочек!Счастье!», «И без нянек))) Восхищаюсь вами!», «Замечательная семья. Здоровья вам на 100 лет», «какие, Вы, молодцы, не только🌹 работаете, но и отдыхаете! 🌷👶❤️🍓», — писали поклонники в комментариях.
Напомним, что новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящей сенсацией. Девочка появилась на свет в феврале этого года. Артист и его супруга столкнулись с осуждением из-за позднего родительства. Однако это не мешает им наслаждаться общением с маленькой наследницей.
Ирина призналась, что выносила ребенка сама, для нее это первенец. Младшая дочь Виторгана родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост — 54 сантиметра. У Эммануила Гедеоновича также есть дочь Ксения и сын Максим от прошлых отношений.
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