Мама Тимати советует, как пережить «синдром пустого гнезда» 

Родители зачастую очень беспокоятся за своих детей, даже если те уже давно стали взрослыми людьми. Они привыкли опекать наследников, которые не нуждаются в столь пристальном внимании, как в ранние годы своей жизни. Симона Юнусова, воспитавшая двоих сыновей, одним из которых является знаменитый рэпер Тимати, поделилась жизненным опытом, отметив, что только от человека зависит, будет ли он ощущать ненужность или направит силы в нужное русло, улучшив свои будни.
Симона Юнусова, мама известного музыканта и бизнесмена Тимати, много времени проводит с внучкой Алисой, которую от него родила модель Алена Шишкова. Она рассказывает о воспитании девочки, в которой души не чает, называя уменьшенной копией своего старшего сына. Микроблог женщины читают миллионы подписчиков, которые черпают оттуда полезные сведения о разных жизненных ситуациях. Она решила рассказать, как пережила взросление своих детей и какие эмоции связаны с этим.
Юнусова опубликовала фото любимой четырехлетней внучки, которая за руку со сверстником шагала по улице. Эта картина напомнила ей о быстром течении времени, ведь дети так быстро взрослеют и «улетают» из уютного, но ставшего тесным родительского гнезда. Она решила высказать свое мнение об отношениях между поколениями, отметив, что все не так печально, как многие считают: «Вот так однажды, взявшись за руки и даже не обернувшись, они уйдут в свою взрослую жизнь… В этот момент ты понимаешь, что капризы, волнения и бессонные ночи с малышами, это ничто по сравнению с наступившей пустотой… Сначала они звонят и заходят каждый день, потом раз в неделю, а потом… Ты все понимаешь, оправдываешь их перед собой и даже поддерживаешь, но это дается с трудом. Красивое название — „Синдром пустого гнезда“… За ним стоит серьезная работа над собой. Как будто пришлось резко затормозить на большой скорости. Ты летишь вверх тормашками и бьёшься всем телом. Вроде остаешься жить, но боль переходит в хроническую…»
Симона считает, что детям надо дать возможность жить интересной жизнью, а родителям необходимо искать новый смысл бытия. Юнусова указала, что в критический момент отправилась получать второе высшее образование, а в 43 года занялась танцами. Теперь она не ждет звонков сыновей, а звонит им сама, когда хочет, подчеркивая, что только от нее зависит то, чем она наполнит жизнь. Философскими размышлениями на тему будущего своих детей недавно поделился и муж телезвезды Ксении Бородиной Курбан Омаров. Он понимает, что его малыши вырастут и выберут свой путь, а его задача — обеспечить всем необходимым и просто быть рядом в любой ситуации.