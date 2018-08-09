Мама Тимати советует, как пережить «синдром пустого гнезда»

Родители зачастую очень беспокоятся за своих детей, даже если те уже давно стали взрослыми людьми. Они привыкли опекать наследников, которые не нуждаются в столь пристальном внимании, как в ранние годы своей жизни. Симона Юнусова, воспитавшая двоих сыновей, одним из которых является знаменитый рэпер Тимати , поделилась жизненным опытом, отметив, что только от человека зависит, будет ли он ощущать ненужность или направит силы в нужное русло, улучшив свои будни.

Симона Юнусова, мама известного музыканта и бизнесмена Тимати, много времени проводит с внучкой Алисой, которую от него родила модель Алена Шишкова. Она рассказывает о воспитании девочки, в которой души не чает, называя уменьшенной копией своего старшего сына. Микроблог женщины читают миллионы подписчиков, которые черпают оттуда полезные сведения о разных жизненных ситуациях. Она решила рассказать, как пережила взросление своих детей и какие эмоции связаны с этим.

Юнусова опубликовала фото любимой четырехлетней внучки, которая за руку со сверстником шагала по улице. Эта картина напомнила ей о быстром течении времени, ведь дети так быстро взрослеют и «улетают» из уютного, но ставшего тесным родительского гнезда. Она решила высказать свое мнение об отношениях между поколениями, отметив, что все не так печально, как многие считают: «Вот так однажды, взявшись за руки и даже не обернувшись, они уйдут в свою взрослую жизнь… В этот момент ты понимаешь, что капризы, волнения и бессонные ночи с малышами, это ничто по сравнению с наступившей пустотой… Сначала они звонят и заходят каждый день, потом раз в неделю, а потом… Ты все понимаешь, оправдываешь их перед собой и даже поддерживаешь, но это дается с трудом. Красивое название — „Синдром пустого гнезда“… За ним стоит серьезная работа над собой. Как будто пришлось резко затормозить на большой скорости. Ты летишь вверх тормашками и бьёшься всем телом. Вроде остаешься жить, но боль переходит в хроническую…»