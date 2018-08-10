Каким должно быть рабочее место первоклассника: 7 советов от дизайнера

Близится осень — время первых звонков. Родителям будущих первоклашек нужно не только собрать портфель и купить красивую школьную форму, но и переоборудовать игровой уголок малыша в рабочее место настоящего школьника.

Мы расспросили Елизавету, дизайнера интерьеров и исполнителя онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com, об основных принципах оформления удобного пространства для первоклассника.

Разделите комнату на зоны

Пока ребенок еще дошкольник, самая важная зона в его комнате — игровая. Но все изменится, когда он пойдет в школу. С этого момента комната будет разделена на три зоны: для сна, игры и учебы.

Последняя — новая для него и самая важная, ее нужно разместить там, где будет достаточно света. Обычно учебная зона находится у окна.

Чем заметнее разделение на зоны, тем проще ребенку концентрироваться на чем-то одном — на уроках или игре.

В пространстве, где все смешано, малыш будет испытывать сложности: как можно делать уроки, когда перед глазами любимая игрушка?

Выберите правильный письменный стол

Средняя высота письменного стола для первоклассника — не менее 46 сантиметров (зависит от роста ребенка), ширина — 1 метр, глубина — 60 сантиметров. Чтобы подобрать удобную мебель, возьмите ребенка с собой в магазин.

Посадите его за стол и проверьте, чтобы он с легкостью размещал локти на столе, а колени не упирались в крышку стола.

Если вы планируете сразу установить компьютер, выберите угловой стол, так вы сэкономите место в комнате. Еще один экономичный и практичный вариант — стол-трансформер. Когда ребенок подрастет, просто установите ножки повыше.

Если места совсем мало, можно сделать своеобразный стол у окна, увеличив площадь подоконника (если он широкий и низкий). Правда, это решение недолговечно: когда малыш вырастет, ему понадобится стол повыше.

Купите подходящий стул

К стулу первоклассника не меньше требований, чем к столу: он должен быть со спинкой, без подлокотников, не слишком мягким, ребенок не должен «проваливаться».

Не стоит покупать крутящиеся модели и стулья на колесиках: дети и так слишком непоседливы.

Высота стула должна быть такой, чтобы ноги малыша доставали до пола и при этом были согнуты под прямым углом. Предложите ребенку протестировать стул вместе со столом — спросите, удобно ли ему, проследите, чтобы поза и осанка были правильными.

Присмотритесь к стульям-трансформерам — они позволяют менять высоту, подстраивая ее под рост ребенка, поэтому прослужат дольше.

Продумайте правильное освещение

Идеальный вариант — поставить стол к окну, но это не всегда возможно. При оформлении рабочего места помните правило:

если ребенок правша, свет должен падать слева, если левша — справа.

Свет выбирайте мягкий, нерезкий. Если ребенок делает уроки вечером, одной настольной лампы будет маловато, дополните освещение небольшими настенными светильниками или используйте основной верхний свет. Между светом настольной лампы и фоновым освещением не должно быть резкого контраста.

Все световые приборы, до которых ребенок может дотянуться, должны быть с закрытыми плафонами, из прочных, безопасных материалов.

Лучше, чтобы все дела, связанные с учебой, он заканчивал в дневное время, а вечером играл.

Разместите учебники рядом со столом

Храните учебники отдельно от игрушек, чтобы последние не мешали ребенку концентрироваться. Сделайте в письменном столе удобные выдвижные ящики, а над столом повесьте полки для книг. Все нужное для обучения должно быть в пределах видимости ребенка и легкодоступным.

Разместите книги на открытых полках в зоне стола и стула так, чтобы у ребенка не возникало проблем, когда ему нужно достать учебник. Ставьте книги обложками наружу, а не боком — так школьнику будет проще найти нужную. Краски и карандаши разместите на отдельном стеллаже, а разные мелкие предметы сложите в прозрачный контейнер.

Выберите спокойные цвета

Для комнаты первоклассника подойдут неброские цвета, которые не будут раздражать ребенка и отвлекать от уроков. Яркий цвет может спровоцировать повышенную возбудимость и сделать его беспокойным.

Чтобы не отказываться от ярких красок совсем, используйте их в игровой зоне или в деталях.

Например, поместите в комнате лампу с зеленым абажуром — этот цвет считается успокаивающим и полезен для глаз.

Спросите мнение ребенка

Самое главное, чтобы пространство нравилось вашему ребенку. Если планируете основательный ремонт, разрешите ему самостоятельно выбрать цвет краски для стен, мебель и другие предметы, которые будут его окружать.

Мебель должна быть такой, чтобы ребенок сам мог ее передвинуть в нужное место. Дети очень быстро учатся обустраивать для себя комфортное пространство для игры, учебы или сна. Понаблюдайте, как ребенок строит себе дом или убежище, используя стулья и пледы — такой смекалки иногда не хватает родителям.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!