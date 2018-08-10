Когда категорически нельзя кормить грудью ребенка: ответ эксперта

Не все женщины готовы или хотят кормить ребенка грудью, но есть обстоятельства, когда это просто противопоказано. Об этом рассказывает наш эксперт.

Современные мамы в большинстве своем настроены кормить малыша грудным молоком, и врачи только приветствуют такой выбор. Однако бывают ситуации, при которых грудное вскармливание строго противопоказано или носит временные ограничения.

Татьяна Буцкая, педиатр, инстаблогер, организатор проектов «Беременные посиделки», «Марафон по роддомам», «Выбор родителей», рассказала «Летидору», в каких случаях могут запретить или отложить кормление грудью.

Материнское молоко — это лучшее, что можно предложить младенцу. Оно обладает оптимально сбалансированным составом, содержит белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, а также гормоны и антитела. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует практиковать грудное вскармливание до двух лет.

Чтобы максимально стимулировать лактацию, новорожденного следует приложить к груди мамы в течение получаса после рождения, еще в родильном боксе.

Так медперсонал и поступает в большинстве случаев. Но иногда выполнению этой рекомендации мешают противопоказания. Они могут быть известны еще до родоразрешения, а могут возникнуть после рождения ребенка.

Когда кормление грудью категорически запрещается

• Если у младенца есть заболевания обмена веществ и ферментопатии. Эти нарушения характеризуются пищевой непереносимостью из-за отсутствия какого-либо фермента. К ним относятся: галактоземия, болезнь «кленового сиропа», лактазная недостаточность, фенилкетонурия. В этом случае малыш должен получать только лечебное питание.

• Если у мамы есть проблемы со здоровьем: — тяжелые заболевания (ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза с бацилловыделением, сифилис при условии заражения в третьем триместре);

— опасные инфекции (например, столбняк, сибирская язва);

— сбой в работе внутренних органов и развитие сердечной/почечной/печеночной / дыхательной недостаточности;

— тяжелые формы гнойного мастита;

— острые психические расстройства.

• Если мама принимает опасные для ребенка лекарства (например, радиоактивные препараты, цитостатики, левомицетин, тетрациклины и пр.)

• Если возник иммунный конфликт из-за несовместимости матери и плода по резус-фактору или группе крови и у младенца диагностирована гемолитическая болезнь (она сопровождается усиленным распадом эритроцитов и развитием анемии, а в более тяжелых случаях — желтухой и водянкой). В тех случаях, когда в материнском молоке титр антиэритроцитарных антител (эритроциты плода, несущие иммунологически чужеродные для матери отцовские антигены, проникают через плаценту в кровь женщины — прим. ред.) очень высок, ребенка нельзя прикладывать к груди неделю и более.

Когда кормление грудью имеет относительные противопоказания

Такое происходит, если есть временные противопоказания:

— ребенок родился слабым, и оценка его общего состояния по шкале Апгар оказалась ниже 6 баллов;

— у новорожденного наблюдаются тяжелые заболевания, сопровождающиеся дыхательной и сердечной недостаточностью;

— малыш не может сосать и глотать. Такое бывает, если ребенок появился на свет намного раньше положенного срока;

— у младенца есть врожденные аномалии развития челюстно-лицевого аппарата (расщелина неба, верхней губы, известные как «волчья пасть» или «заячья губа»).

Нужно ли прекращать грудное вскармливание, если кормящая мать простыла

Если вы заболели, хлюпаете носом или начали кашлять, не спешите отказываться от грудного вскармливания. Носите маску во время болезни и продолжайте прикладывать малыша к груди.

В вашем молоке уже через несколько часов после болезни начали вырабатываться антитела, а значит, оно обеспечивает защиту вашему ребенку.

Если болезнь приобретает более тяжелый характер, народная медицина и щадящие средства лечения не помогают, обратитесь к врачу. Он пропишет вам лекарства, совместимые с грудным вскармливанием. Также препараты, разрешенные кормящим матерям, можно подобрать и в случаях, когда есть необходимость в антибиотиках.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!