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Анна Седокова высказалась о мужчинах в своей жизни, которые не умеют любить
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Анна Седокова высказалась о мужчинах в своей жизни, которые не умеют любить 

tele.ru 2 часа назад
Певица и многодетная мать Анна Седокова выложила в Instagram фото своего сына Гектора и заговорила о различиях между любовью отца и матери к своим детям. по ее мнению, мужчина может любить ребенка только, если любит его мать, а у женщины такой зависимости нет.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
9 Авг 2018 в 5:39 PDT  В следующем посте Анна вообще призналась, что ей часто встречались мужчины, которое вообще не знают, как любить. «Я так часто встречала в жизни мужчин, которые просто не знают, как любить. Они не плохие. Просто их не любили родители. Не обнимали, не целовали перед сном, не защищали от опасности. Просто были рядом, а иногда и не были. Я убеждена, что любви можно научить. И теперь, точно знаю, особенно в детстве и что это бесценный навык», — пишет Седокова. Певица уверенна, что она обладает навыком любви и старается передать его своим детям, которых окружает чрезмерной заботой и часто балует. По ее мнению, все идет из детства, в котором каждый должен быть окружен родительской любовью, чтобы вырасти гармоничной личностью.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
9 Авг 2018 в 9:29 PDT  «Любить своих детей — это самое главное, что мы можем для них сделать. Не потому что получил пять и не потому что молодец. Просто потому что», — делает вывод Анна.
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