Из окна пятиэтажки на Тульской выпал ребенок. Он чудом остался жив

Накануне вечером, 9 августа, на КПД произошла трагедия: ещё один малыш из-за недосмотра взрослых упал вниз с высоты. Жители этого многоквартирника утверждают: медики на скорой приехали в девятом часу вечера.

— Видела, что на пятом этаже в одной из квартир горел свет. Под окнами — полиция, врачи скорой. Одна из машин скорой ехала с вызова с сиреной и включенными маячками. Надеюсь, ребенок выжил, — рассказала Марина, жительница соседнего дома.

По данным медиков, приезжавших на этот вызов, малыш остался жив. Но находится в очень тяжелом состоянии.

— Вызов нам поступил в 20:38, через восемь минут бригада скорой помощи была на месте. Ребёнок с политравмой госпитализирован в отделение реанимации ОКБ №2. Сейчас он — в тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — прокомментировала пресс-секретарь ОКБ №2 Анастасия Дембицкая.

За день до этого на Мельничной, 83 насмерть разбился ребенок. Окна в квартире были настежь открыты, малышу хватило пары минут без присмотра взрослых, чтобы вскарабкаться на подоконник. В середине июля, упав с балкона седьмого этажа, умер четырехлетний мальчик, а на Линейной при подобных обстоятельствах погиб годовалый малыш.

Двум детям удалось выжить. Семилетний мальчик, упавший с восьмого этажа, поправляется в больнице. В июне врачи выписали из больницы годовалого мальчика, выпавшего из окна квартиры на 10-м этаже дома на бульваре Бориса Щербины.

Каждое лето от падения с высоты в Тюмени гибнут десятки детей. Мы поговорили с психотерапевтом, психологом и с представителем родительского комитета. Эксперты дали дельные советы, как уберечь свою семью от этой беды.