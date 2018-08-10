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Вся Кострома обсуждает педофилов на черном джипе
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Вся Кострома обсуждает педофилов на черном джипе 

Kostroma.Today 38 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские мамы и папы боятся за своих детей — говорят, что в городе появился педофил, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о подозрительной личности появилось в одной из групп в соцсетях.
Подписчица предупредила костромских мам, чтобы они следили за своими детьми.
«Вчера днём в районе дома 23 по улице Калиновской подъехала чёрная машина, мужчины из неё предлагали мальчику сесть в неё за конфетой. Ребёнок ничего не запомнил о машине кроме как то, что это был чёрный джип», — сообщила девушка.
Информацией на своих страничках поделились десятки обеспокоенных костромичек. При этом, судя по тексту, ребенок в машину не сел и внешность мужчин не запомнил.
Корреспондент КТ связался с автором поста, но девушка сказала, что эту историю слышала от своих знакомых, поэтому решила разместить пост и предупредить горожанок.
Как рассказали корреспонденту КТ в региональном УМВД, заявления по этому в полицию не поступало.
Поэтому, судя по всему, это очередной полет фантазии костромичей в соцсетях. Некоторые пользователи любят пощекотать нервы подписчикам различных групп и пугают их самой разной информацией — например, весной прошлого года весь город обсуждал маньяка, «убившего 11 девочек». Но на самом деле ничего подобного не было — просто один из пользователей соцсетей решил понаблюдать за реакцией горожан. Костромичи, как показал эксперимент, верят абсолютно всему.
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