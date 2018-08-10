Югорчане собирают средства на лечение ребенка

Трехлетнему мальчику Володе Пожарницкому нужна помощь. У ребенка из поселка Хулимсунт Березовского района — медуллобластома червя мозжечка.

Болезнь обнаружили в начале этого года. Как сообщает ugra-news, медики уже провели две срочные операции по удалению опухоли. Однако, спустя время у мальчика обнаружили еще два образования в области спинного мозга.

О помощи югорчан попросили родители мальчика. Родственники мальчика надеются, что операции пройдут в ближайшее время. «Пока мы не знаем, где будут оперировать моего маленького племянника. Ситуация постоянно меняется, врачи не могут точно сказать, куда нас направят», — рассказала Светлана Омельченко, тетя Вовы.

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