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Югорчане собирают средства на лечение ребенка
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Югорчане собирают средства на лечение ребенка 

АиФ Югра 25 минут назад
Фото: АиФ Югра
Трехлетнему мальчику Володе Пожарницкому нужна помощь. У ребенка из поселка Хулимсунт Березовского района — медуллобластома червя мозжечка.
Болезнь обнаружили в начале этого года. Как сообщает ugra-news, медики уже провели две срочные операции по удалению опухоли. Однако, спустя время у мальчика обнаружили еще два образования в области спинного мозга.
О помощи югорчан попросили родители мальчика. Родственники мальчика надеются, что операции пройдут в ближайшее время. «Пока мы не знаем, где будут оперировать моего маленького племянника. Ситуация постоянно меняется, врачи не могут точно сказать, куда нас направят», — рассказала Светлана Омельченко, тетя Вовы.
Реквизиты:
8 982 244-90-53 — Пожарницкий Владислав Сергеевич (отец) 8 922 251-88-14 — Омельченко Светлана Александровна (тетя) Реквизиты: Татьяна Петровна Пожарницкая (мама) — 4874 1565 8222 6762 (Газпромбанк) Владислав Сергеевич Пожарницкий (папа) — 5489 9935 8124 9195 (Газпромбанк), 5336 6900 0123 5045 (Сбербанк)
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