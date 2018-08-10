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Маленький мальчик потерялся в одном из поселков Приморья
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Маленький мальчик потерялся в одном из поселков Приморья 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Полицейские и волонтеры разыскивают 8-летнего мальчика в селе Рощино, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Все наружным служба была передана ориентировка с описанием ребенка.
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