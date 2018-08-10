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Устами подростка: «Поверьте, ваш ребенок разбирается в моде лучше вас»
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Устами подростка: «Поверьте, ваш ребенок разбирается в моде лучше вас» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В новом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука рассказывает, почему ребенку нужно давать свободу в выборе одежды.
Все конфликты родителей со своими детьми начинаются с недопонимания, так как каждый из них смотрит на мир под разным углом. Мамы и папы всегда уверены в том, что своими советами не могут навредить своему чаду, а дети далеко не всегда с ними согласны.
Для того чтобы родители лучше научились понимать своих детей, наш постоянный эксперт Лука в своей видеорубрике рассказывает, как на очевидные для взрослых вещи смотрят дети и что нужно сделать, чтобы у вас всегда были хорошие взаимоотношения.
Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда ребенок не хочет надевать подаренную вами кофту или брюки, а вместо «нормальной», по-вашему мнению, одежды выбирает что-то несуразное, как вам может показаться.
Наш эксперт считает, что молодежь лучше разбирается в моде, и дети, а особенно подростки, лучше знают, что им носить. А если родители хотят помочь советом по стилю, то им нужно больше интересоваться современными тенденциями.
Смотрите видео и берите советы эксперта себе на заметку.
Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки
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