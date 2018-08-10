Устами подростка: «Поверьте, ваш ребенок разбирается в моде лучше вас»

В новом выпуске своего видеоблога на «Летидоре» сын Тутты Ларсен Лука рассказывает, почему ребенку нужно давать свободу в выборе одежды.

Все конфликты родителей со своими детьми начинаются с недопонимания, так как каждый из них смотрит на мир под разным углом. Мамы и папы всегда уверены в том, что своими советами не могут навредить своему чаду, а дети далеко не всегда с ними согласны.

Для того чтобы родители лучше научились понимать своих детей, наш постоянный эксперт Лука в своей видеорубрике рассказывает, как на очевидные для взрослых вещи смотрят дети и что нужно сделать, чтобы у вас всегда были хорошие взаимоотношения.

Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда ребенок не хочет надевать подаренную вами кофту или брюки, а вместо «нормальной», по-вашему мнению, одежды выбирает что-то несуразное, как вам может показаться.

Наш эксперт считает, что молодежь лучше разбирается в моде, и дети, а особенно подростки, лучше знают, что им носить. А если родители хотят помочь советом по стилю, то им нужно больше интересоваться современными тенденциями.

Смотрите видео и берите советы эксперта себе на заметку.

Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки