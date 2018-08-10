Мужчина оставил новорожденную девочку в челнинском беби-боксе 

Мужчина оставил ребенка в беби-боксе, установленном в Набережных Челнах. Бокс, напомним, находится в КДМЦ. Сигнализация сработала у пятого терминала, сообщают «Челнинские известия». По словам журналистов, девочке было не больше 2,5 часов от роду. Никаких записок при ней не обнаружили. Проведя первичный осмотр, медики пришли к выводу, что малышка здорова. Инцидент, по информации челнинского издания, произошел в 9:40 накануне. Известно о нем стало лишь теперь. Девочка находилась в сумке-переноске для животных. Ее завернули в зеленую пеленку и махровое полотенце бежевого цвета. Сейчас ребенок под наблюдением врачей. О подкидыше журналистам рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома города Роза Гернер. «Первым делом будет заведено уголовное дело для выяснения, не похищена ли она», — сказала Гернер, добавив, девочка темноволосая, здоровая, а ее вес составляет 2 килограмма 60 граммов. Если в беби-боксе, действительно, оказался подкидыш, от которого тайно решили отказаться родители, власти сами дадут малышу имя и фамилию. Затем займутся вопросами удочерения. По словам Гернер, проблем с опекой не будет, поскольку в очереди в Набережных Челнах стоят 50 желающих стать родителями. Отметим, последний раз в челнинском беби-боксе ребенка оставляли в августе 2017 года.