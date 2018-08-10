В челнинский бэби-бокс подкинули четвертого ребенка

Новорожденного ребенка подкинули в бэби-бокс Камского детского медцентра в Набережных Челнах.

Сигнализация сработала утром 9 августа. Ребенок оказался новорожденным, очевидно, мать родила его буквально за 2-2,5 часа до этого. Записки при нем нет. Известно только, что ребенка принес мужчина.

Девочку принесли в сумке-переноске для животных, она была завернута в пеленку и полотенце. Ребенок здоров, весит 2 килограмма с небольшим. Сейчас она находится в отделении патологии новорожденных, передают «Челнинские известия» со ссылкой на начальника отдела опеки и попечительства исполкома города Розу Гернер

По ее словам, процедура предусматривает заведение уголовного дела. Необходимо выяснить, не похищен ли ребенок. Если окажется, что она действительно подкидыш, ей дадут имя и подыщут новую семью. В Татарстане — очередь на здоровых младенцев. Только в Челнах ребенка ждут 50 одиноких супружеских пар и женщин.

Напомним, челнинский бэби-бокс открыли в 2015 году, чтобы предотвратить случаи убийства новорожденных, спустя два года — в январе 2017-го — в него подкинули первого ребенка, в августе 2017-го в бэби-бокс положили годовалого ребенка, в ноябре 2017-го — двухмесячную девочку.