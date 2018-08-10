Как сделать 1 сентября в школе благотворительным: 5 простых шагов

Рассказываем, как принять участие в акции «Дети вместо цветов» и ни с кем не поссориться.

Фонд Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и другие благотворительные организации предлагают школьникам и их родителям 1 сентября вместо охапок букетов выбрать помощь другим. А именно не тратить деньги, как обычно, на цветы и перевести сэкономленные средства в фонд.

В прошлом году подобные акции вызывали немало споров среди родителей, поэтому мы вместе с Фондом Хабенского составили инструкцию для тех, кто хочет принять участие в акции, но сомневается, что все получится.

Итак, что же можно сделать?

Найти единомышленников среди родителей в классе

Для начала нужно рассказать о смысле акции родителям учеников: будет здорово, если сразу получится поговорить с членами родительского комитета и заинтересовать самых активных из них. Будьте готовы к тому, что не все согласятся участвовать: для многих отказаться от школьных традиций может быть непросто (особенно это касается родителей первоклассников).

Конечно, не стоит навязывать участие тем, кто категорически против, — нужно уважать их личный выбор.

А вот сомневающихся можно убедить присоединиться.

Часто вдохновить родителей помогают учителя: для многих из них двадцать или тридцать разномастных букетов — не самый желанный подарок к 1 сентября, и они охотно поддержат такую полезную инициативу. Можно попробовать обсудить акцию с классным руководителем и попросить его донести свою точку зрения до всех родителей.

Ия Байкова, двое сыновей участвовали в акции в пользу Фонда Хабенского в 2017 году (структурное подразделение 1 школы № 1416):

«В прошлом году я организовывала акцию сразу в двух классах, в которых учатся мои дети: в пятом и девятом. Конечно, занималась организацией я не одна — мне помогали еще две мамы. Учителя нас поддержали и даже решили перевести в Фонд пожертвование лично от себя. Большинство родителей тоже участвовали, но были и такие, кто отказался: например, в классе моего старшего сына есть семья, которая принципиально не переводит пожертвования в благотворительные организации.

Это дело добровольное, поэтому мы никого не уговаривали.

Несколько лет назад, когда в нашей школе впервые решили принять участие в такой акции, некоторые родители и в фонд перевели средства, и цветы принесли, хотя изначально мы договорились, что весь класс придет без букетов. На родительском собрании одна из мам сказала, что это не очень красиво с их стороны, и ее поддержали учителя: по их мнению, акция гораздо полезнее и нужнее, чем букеты, которые через неделю завянут. В нашей школе регулярно проводятся благотворительные ярмарки, поэтому благотворительность уже стала частью жизни для многих учеников, родителей и преподавателей».

Даша Троян, ученица 7 класса школы № 16 города Новый Уренгой, участвовала в акции в пользу Фонда Хабенского в 2017 году:

«Я участвовала в акции в прошлом году, когда перешла в шестой класс. Провести «Уроки добра» в нашем классе предложила моя мама: акция нас очень вдохновила, и мы решили рассказать о ней классной руководительнице. Еще при первой встрече в пятом классе она попросила, чтобы в праздничные дни мы не тратили деньги на цветы для нее, а тут появился повод не просто отказаться от букетов, но и сделать хорошее дело.

Заручившись ее поддержкой, мама написала в родительский чат: идею одобрили все».

Выбрать фонд или фонды, в пользу которых вы будете проводить акцию

Если вам удалось заинтересовать участием в акции других родителей и учеников, пора искать благотворительный фонд, которому вы хотели бы помочь. Обращайте внимание на надежную и проверенную организацию — например, на ту, которой уже помогаете сами, или на один из фондов, представленных на портале «Такие дела».

При выборе могут возникнуть разногласия.

Самый простой способ их разрешить — проголосовать и отдать предпочтение фонду, за который будет большинство.

Даша Троян:

«Мы с мамой давно следили за деятельностью Фонда Хабенского, а об «Уроках добра» узнали на страницах Фонда в социальных сетях — поэтому и решили провести акцию в его пользу. Поскольку до прошлого года в нашем классе никто серьезно не углублялся в тему благотворительности, родители решили довериться нашему выбору. Я интересуюсь благотворительностью лет с шести. Часто в выпусках новостей рассказывают о разных фондах и детях, которым нужна помощь: я каждый раз отправляю СМС-пожертвования со своего телефона».

Ия Байкова:

«В позапрошлом году мы переводили средства в фонд «Вера», потому что многие классы в нашей школе уже несколько лет помогают именно ему. В прошлом году наш класс выбрал Фонд Константина Хабенского

Мой старший ребенок посмотрел спектакль «Контрабас» с Хабенским, начал искать информацию об актере и предложил принять участие в акции в пользу его фонда».

Определиться с букетом

После того как вы определились с фондом, обсудите с другими родителями, учителями и детьми возможные форматы участия в акции — у вас есть как минимум два основных варианта.

Можно договориться, что кто-то один купит букет от всего класса, который дети вместе подарят учителю. А можно принести в школу по одному цветку от каждой семьи и уже в классе собрать из них общий букет.

Если в акции согласились принять участие не все родители, не стоит отказываться от нее совсем: для благотворительных фондов важны даже небольшие пожертвования. Так что перевести средства можно и от нескольких семей.

Перед 1 сентября обязательно расскажите о смысле акции ребенку.

Важно объяснить ему, что в этот раз он с друзьями пойдет в школу без традиционного букета, но зато так они смогут помочь своим сверстникам, которые вынуждены провести праздничный день в больнице.

Ия Байкова:

«В позапрошлом году мы приносили по одному цветку от каждого ученика, но в итоге все получилось очень неорганизованно: кто-то забыл, кто-то не успел, кто-то не тот цветок купил. Участвовать в жизни школы не так просто, а некоторые родители, к сожалению, привыкли приходить уже на все готовое. Поэтому в прошлом году мы уже просто купили один небольшой букет для классного руководителя.

А еще мы решили принести в школу белые шарики, которые потом запустили в небо.

На линейке директор объявила, что дети с шариками помогают фонду».

Перевести сэкономленные деньги в благотворительный фонд

Обычно все благотворительные организации публикуют информацию о способах перечисления средств в фонд на своих сайтах.

Чаще всего родители переводят пожертвования с помощью СМС или банковской карты, однако некоторые фонды предоставляют возможность привезти наличные прямо к ним в офис или воспользоваться электронными платежными системами.

Фондам удобнее получать одно общее пожертвование от каждого класса, поэтому родителям лучше заранее выбрать человека, который соберет со всех деньги и перечислит их в благотворительную организацию.

Отправляя средства в фонд, в комментарии к переводу обязательно укажите номер школы и класс:

так вы поможете фонду не только узнать, кто именно принял участие в акции, но и подготовить официальные отчеты о результатах акции.

Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете задать их сотрудникам выбранного фонда по электронной почте. Узнать больше об акции в пользу фонда помощи хосписам «Вера» можно здесь, об акции Фонда Хабенского — здесь.

Ия Байкова:

«Сбор средств я взяла на себя: родители из трех разных классов переводили деньги мне на карту. А потом я перечислила пожертвования прямо на счет фонда: сначала за два класса, в которых учатся мои дети, а потом за третий — там родители не так быстро перевели мне всю сумму».

Рассказать об акции всем детям в классе

Все чаще такие акции, как «Уроки добра» или «Дети вместо цветов», не ограничиваются отказом от букетов. В первый учебный день многие учителя проводят классные часы, на которых рассказывают детям о том, почему нужно поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации.

В рамках такого урока можно поговорить о разных способах помочь, показать детям фильм или телепрограмму о фонде, в пользу которого вы проводите акцию, или написать письма со словами поддержки для подопечных фонда.

Елена Демиденко:

«Я проводила классный час в десятом и одиннадцатом классах, поэтому мне было проще, чем многим учителям. В 16-17 лет дети уже взрослые, они понимают, что такое милосердие. Кроме того, в семьях многих из них благотворительность была обычным делом.

В нашу школу приезжали сотрудники Фонда Хабенского, которые рассказывали о своей работе.

Я заранее написала им письмо, и мы договорились о том, что 1 сентября они помогут нам провести классный час. В моем классе ученики были не очень разговорчивыми, поэтому просто внимательно слушали. Еще и тема все-таки тяжелая: говорить о больных детях подросткам довольно сложно. А вот в других классах дети активно задавали вопросы, вступали в диалог, некоторые даже не могли сдержать слезы.

Мне кажется, это зависит от возраста: чем младше ребенок, тем он более открыт, тем меньше он стесняется своих эмоций».

Даша Троян:

«После нашего поздравления классная руководительница провела классный час, на котором рассказала о том, как тяжело приходится детям, которые болеют. Она постаралась донести до всех, что помощь таким ребятам — это очень хорошее и нужное дело, а наша акция — отличный способ поддержать подопечных благотворительного фонда.

Еще мы говорили о добре, нравственности и других общечеловеческих ценностях. Мне кажется, такие обсуждения всегда идут на пользу нам, школьникам.

Большинству из моих одноклассников понравился и сам урок, и вся акция в целом. «Вау, это правда классно и круто!» — мне запомнились именно такие восторженные отзывы от друзей. В какой-то степени у многих из нас даже заиграла гордость за себя: мы единственные во всей школе приняли участие в «Уроках добра» и стали, можно сказать, первооткрывателями. Классная руководительница нам потом рассказала, что другие учителя благодаря нам вдохновились акцией и в следующем году тоже решили принять в ней участие».

Акция Фонда Хабенского «Уроки добра»

Акция фонда помощи хосписам «Вера»

Фото: Shutterstock.com