Актер Иван Жидков настаивал, чтобы воспитанием сына занималась няня, а не родная мать

Мать 9-месячного сына Ивана Жидкова рассказала подробности их отношений.

В конце июня стало известно, что Иван Жидков расстался с матерью своего сына Лилией Соловьевой после двух лет отношений. В недавнем интервью журналу «Коллекция Караван историй» модель рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в отношениях с актером. По словам Лилии, экс-возлюбленному не нравилось в ней многое, начиная от стиля в одежде, заканчивая поведением с ребенком. По его мнению, после появления на свет сына молодой маме стоило бы больше заниматься саморазвитием, а не воспитанием наследника. Соловьева отметила, что она хотела самостоятельно растить Степу, видеть его первые достижения, а не отдавать мальчика на воспитание няням.

Ваня моего энтузиазма не разделял. Напротив, говорил: «Я знаю кучу мам, которые развивались как личности. Только родили, сразу — работать!». То, что я сижу дома и занимаюсь ребенком, мне ставилось в укор много раз. Хотя из начальной установки — дом и дети для меня главное — тайны никто не делал. Это же не означает нежелания развиваться! Просто всему свое время. Но понятие о времени у нас тоже, увы, было разным. Однажды Ваня сказал: «Степе уже два месяца, а ты продолжаешь сидеть дома!».

Лилия вспомнила, что они вместе с Иваном смотрели обучающие онлайн-курсы, а параллельно она занималась их сыном. Однажды после просмотра Жидков переспросил у нее домашнее задание, а она не смогла ответить. В итоге разразился скандал, во время которого молодая мама расплакалась.

Сам же Жидков в своем Instagram сообщил, что не рассматривает варианта воссоединения с матерью своего сына.

Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты косвенно говорят вам, какой же я плохой) — важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва — для нее, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все!

— категорично заявил актер.

Напомним, до Лилии Иван Жидков был женат на актрисе Татьяне Арнтгольц , от которой у него подрастает 8-летняя дочь Маша.

Фото: Instagram